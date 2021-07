Grad van de Winkel verkozen tot Limburgs Fokker van het Jaar

De Limburgse Fokkerijweek kwam zaterdag tot een mooi einde met de stamboek- en Centrale Keuringen, waar ook diverse huldigingen gedaan werden. Zo werden de fokkers van prestatiemerries in het spreekwoordelijke zonnetje gezet, werd veulencontroleur Peter Jaspers op passende wijze bedankt voor zijn enorme, jarenlange inzet én werd er een fokker van het jaar verkozen.

Die eer viel ten deel aan Grad van de Winkel uit Smakt. Zijn meest bekende fokproduct is de onder Olivier Philippaerts op het hoogste niveau zeer verdienstelijk presterende Berlin-zoon H&M Extra (uit Wucinda ster prest van Heartbreaker), die tweede reserve staat voor de Olympische Spelen. Deze twaalfjarige KWPN’er sprong al meer dan 350 duizend Euro bijeen.

Fokker van het Jaar

Foto: Jacquelien van Tartwijk

De 81-jarige fokker is nog altijd actief en fanatiek met de paarden en -fokkerij. Hij gebruikte vooraanstaande springhengsten om zijn fokkerij naar een hoger plan te brengen zoals Kannan, Heartbreaker, Baloubet du Rouet, Voltaire en For Pleasure. Naast paradepaardje H&M Extra zijn ook de internationaal springende Engelien (Clinton uit Carthana Z van Carthago, elite & ISP 1.45m), die aanwezig was bij de huldiging in Panningen, Tucinda (Marlon uit Pucinda ster prest van Concorde), Woyal Lady (Kannan uit Royal Lady ster van Animo) en Peliana (Concorde uit Eliana ster pref prest van Nimmerdor) succesvolle fokproducten van Van de Winkel.

Bron: KWPN