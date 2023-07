Grandorado-fokker Marinus Rietberg Fokker van het Jaar in Overijssel

Aan het einde van de Centrale Keuring in Overijssel is de Fokker van het Jaar in het de springrichting gehuldigd. Marinus Rietberg verdiende deze titel zeker niet alleen dankzij zijn paradepaard Grandorado TN.

De springpaardenfokker van regio Overijssel heeft al meer dan 110 veulens bij het KWPN geregistreerd. Marinus Rietberg heeft in de succesvolle Grand Prix-hengst Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek, mede-fokker Dick Verhoeven) een geweldig uithangbord, maar fokte daarnaast nog een reeks andere opvallende springpaarden tot op het hoogste niveau.

Catroucholien

Samen met zijn vrouw Jannie heeft Marinus een melkveebedrijf gehad en daarnaast hadden de paarden al van jongs af aan zijn interesse. In 1984 kocht hij het merrieveulen Catroucholien en daarmee bouwde hij een succesvolle stam op. Zo leverde deze merrie bij familie Rietberg onder meer het 1.50m-springpaard Goldenlady van Holger Wulschner en staat Catroucholien te boek als grootmoeder van de Eldorado van de Zeshoek-nakomeling Eldora R, die tot op 1.45m-niveau heeft gesprongen en werd opgeleid door zoon Erwin.

Eldorado van de Zeshoek

Eldorado van de Zeshoek blijkt een prominente rol in de fokkerij van Marinus Rietberg te spelen, zo is deze topvererver ook de vader van diens fokproduct Grandorado TN en de eveneens op het hoogste niveau presterende Geneve R waarmee Matthew Sampson al meer dan tien internationale overwinningen boekte, waaronder in de Grand Prix van Oliva.

Dick Verhoeven

Samen met Dick Verhoeven had Marinus in 2007 de moeder van Grandorado TN als veulen gekocht op de Starsale veiling, en later kon hij bij fokker Derk Noordhuis Grandorado’s grootmoeder Termieque kopen. Uit deze dochter van Baloubet du Rouet fokte Marinus al meerdere zeer talentvolle springpaarden, waaronder de van Eldorado van de Zeshoek-afstammende Kaspar R waarmee Rowen van de Mheen en Monique van den Broek al succesvol zijn gebleken.

De 1.45m-geklasseerde Kaspar R nam twee jaar op rij deel aan het WK voor jonge springpaarden. Een ander groot opkomend talent uit de fokkerij van Marinus Rietberg is bijvoorbeeld de internationaal 1.45m-geklasseerde Jason R, een zoon van Starpower die door Hessel Hoekstra gereden wordt. Daarnaast fokte Marinus al 1.45/1.50m-paarden als Jackpot R van Derin Demirsoy en Evita R van Zuzana Janatova. De imponerende Grandorado TN-zoon Midas, die als driejarige was aangewezen bij het KWPN, werd bij de huldiging betrokken.

Bron: KWPN