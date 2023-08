Grandorado TN en Carrera VDL topleveranciers Nationale Merrie- en Veulenkeuring

De hengsten Grandorado TN en Carrera VDL zijn de topleveranciers tijdens de komende Nationale Merrie- en Veulenkeuring. Op vrijdag 11 augustus zien we tijdens de fokkerijdag van de KWPN Kampioenschappen de beste merries en veulens van het land. Daar is Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II) goed voor de meeste driejarige merries, Carrera VDL (Cardento x Baloubet du Rouet) levert de meeste springveulens.

Grandorado TN, zelf onder Willem Greve zeer succesvol op het hoogste niveau, brengt vijf driejarige springmerries in tijdens de Nationale Merriekeuring. Zijn vader Eldorado van de Zeshoek levert die dag drie springmerries. De KWPN-erkende Hardrock Z is goed voor vier driejarige merries. Bij de springveulens zien we dat de KWPN-erkende Carrera VDL vier springveulens toont op de Nationale Veulenkeuring. Daarna volgt Baltic VDL, deze preferente hengst is goed voor drie springgefokte veulens.

Bron: KWPN