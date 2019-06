Grandorado, Grand Slam en Governor brengen toppers in IJsselmuiden

Terwijl de stamboekkeuring in veel regio’s nog moeten beginnen, vond zaterdag de laatste van Overijssel al plaats in IJsselmuiden. Hier werden 19 spring- en 8 dressuurmerries ster verklaard. Van de 23 gepresenteerde springmerries werden er 19 ster, waarvan 10 met 80 of 85 punten voor het springen. De jonge hengsten Grand Slam VDL en Grandorado leverden beide een 85 punten-merrie. Bij de dressuurpaarden waren er drie merries met 80 voor de beweging, daarvan twee van Governor.

Twee springmerries kwamen uit op de mooie bovenbalk van 80 punten voor exterieur en 85 voor het springen, de Grand Slam VDL-dochter Lysandroretto (uit J-Ohara van Calando I) van fokker Piet Dolfsma uit Kampen en Lupina Colada TN (Grandorado TN uit Upina Colada van Lux) van fokker Stal de Sjiem – Jeroen Dubbeldam en mede-geregistreerde Sylvia Evers.

‘Echte atleet’

“De Grand Slam VDL is een hele aansprekende merrie met goede voorhand, veel uitstraling en ze staat voldoende in het rechthoeksmodel. Ze heeft drie goede basisgangen met daarin veel souplesse en lichtvoetigheid. Bij het springen laat ze zien een echte atleet te zijn, en toont ze hele goede reflexen, techniek en atletisch vermogen”, licht inspecteur Henk Dirksen toe.

‘Extreem goed naar boven’

“De Grandorado TN is een royaal ontwikkelde merrie die heel goed in het rechthoeksmodel staat en veel macht uitstraalt. Ze springt extreem goed naar boven, heeft heel veel afdruk, maakt de sprong telkens heel goed af en blinkt uit met haar vermogen.” Voor zowel reflexen als vermogen kreeg Lupina Colada TN 90 punten.

Johan Jonker scoort weer

Ook Kyara (Grodino uit Grace van Spartacus) van fokker Johan Jonker uit Hattem, die afgelopen maand uit dezelfde familie zijn fokproduct Le Quirky Jr. (v.Grandorado TN) zag goedgekeurd worden met 88 punten, kwam uit op 85 punten voor het springen. Deze vierjarige merrie kreeg 75 punten voor exterieur. “Dit is een heel goed ontwikkelde vierjarige merrie van 1.74. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooie voorhand. Ze springt met zeer goede reflexen, een goede techniek in het voorbeen en dito sprongafloop en veel atletisch vermogen.”

Zes keer 75/80

Zes springmerries scoorden 75/80. Allereerst de Carrera VDL-dochter Legendary Patty K (uit Walzing Patty ster van Radisson) van fokker P. Kamphof uit Mastenbroek. “Een heel aansprekende merrie met mooie voorhand, die extreem goed naar boven springt en zeer snelle reflexen toonde.”

Cornet-bloed

Ook Lady Obolensky (Cornet Obolensky uit Wordulan van Lasino, fokker R. Mulder uit Houwerzijl) van Benny Wezenberg kwam uit op deze score. “Een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie die met heel veel vermogen springt.” Ook Lorissa (Hermantico uit Dorissa PROK van Cardento) van fokkers Jan Tippe en familie Duitman kwam dankzij 85 punten voor reflexen uit op 75/80. “Deze merrie is goed ontwikkeld, 1.72m groot en springt met heel veel afdruk. Ze toont daarbij veel vermogen en springt goed naar boven.”

Directe Heartbreaker

De derde merrie met deze bovenbalk is Lafite VDP (Heartbreaker uit Chardonnay VDP elite IBOP-spr PROK d-oc van Quidam de Revel) van fokkers Arend en Arend-Jan van de Pol, wiens volle broer dit jaar is aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. “Net als haar volle broer is dit een typische nakomeling van Heartbreaker, met hele snelle reflexen op de sprong. Ze is voldoende ontwikkeld, heel correct gebouwd en heel scherp op het hout.”

Chacco-Blue-merrie

Van gastheer Benny Wezenberg kreeg Chiara W (Chacco-Blue uit First Lady Reuvekamps ster PROK van Mr.Blue) 75/80, met eveneens 85 voor reflexen. “Chiara W is een hele aansprekende merrie met iets neerwaartse romprichting. Ze springt met een goed voorbeengebruik, goed met de schoft omhoog en met snelle reflexen.”

Vierjarige

De vierjarige Katowice Dakota (Arezzo VDL uit Dakota elite EPTM-spr PROK van Indoctro, fokker Anrike Trip-van IJzeren) van Petra Strikwerda en Auke de Jong is de zesde merrie met 75/80. “Deze merrie was al in het stamboek opgenomen en liet nu goede afdruk, snelle reflexen, goede sprongafloop en ruim voldoende vermogen zien.”

Nog een Grand Slam

Met 70/80 werd Le Barrage (Grand Slam VDL uit Barrage elite IBOP-spr sport-spr d-oc van Verdi, fokker Henry Lorist uit IJsselmuiden) van J.A. Meuleman uit IJsselmuiden ster. Net als haar moeder bij het vrij springen en onder het zadel, beschikt ook Le Barrage over hele snelle reflexen. Daarbij is ze voldoende ontwikkeld, heel aansprekend en toont ze zich heel atletisch bij het springen. Ze springt goed met de schoft omhoog en maakt de sprong achter goed af.

8 dressuurmerries

Van de 13 dressuurpaarden verdienden er 8 het sterpredicaat, waarvan één oudere merrie met het sportpredicaat. Deze Grappa Una (Ampère uit Una elite sport-dres PROK van Lancet, fokker Corien IJspeerd uit Baak) van mede-fokker Z. Kanis uit Kampen is Z2-geklasseerd en kreeg 75 punten voor exterieur. “Dit is een goed ontwikkelde, charmante merrie met veel uitstraling. Ze heeft een goede voorhand en hard fundament.”

Twee Governors

Drie merries verdienden 80 punten voor beweging, waaronder twee dochters van Governor. Zowel Lobilou MTH (uit Silou H&S ster van Krack C) van fokker M. Tanger uit Kampen als Leona van de Klinkenberg (uit Ashanti van Sandreo) van fokker H. Haaksema-Renkema uit Doornspijk kreeg 75 punten voor exterieur. “Lobilou MTH is een goed ontwikkelde, ruim voldoende langgelijnde merrie met een goede stap en actieve draf. Leona van de Klinkenberg is een goed gemodelleerde merrie met een mooi front, een zuivere stap en eveneens actieve manier van draven.”

Lord Leatherdale

De Lord Leatherdale-dochter Lady Leatherdale JJ (uit Bionda van Johnson) van fokker J.A. Meuleman uit IJsselmuiden kwam uit op 70/80. “Dit is een jeugdige, nog iets arm bespierde merrie die zich duidelijk opwaardeert in beweging. Ze is heel atletisch, beweegt met veel souplesse en lichtvoetigheid en beschikt over drie goede basisgangen en goede houding.”

Uitslag

Bron: KWPN