Grandorado TN levert meeste springveulens in 2020

Van Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek TN x Carolus II) werden in 2020 215 veulens geboren. Daarmee leverde de tienjarige hengst vorig jaar de meeste springgefokte veulens. Op de tweede plaats volgt de KWPN-erkende hengst Hardrock Z en de top drie wordt compleet gemaakt door de 25-jarige, maar nog altijd populaire Tangelo van de Zuuthoeve.

In 2020 werden er meer dan 10.500 veulens geboren, waarvan meer dan 5.000 springveulens. De top vijf van de meest gebruikte vaderdieren ziet er als volgt uit:

Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II) – 215 veulens Hardrock Z (Heartbreaker x Carthago) – 159 veulens Tangelo van de Zuuthoeve (Narcos II x Laudanum xx) – 133 veulens Poker de Mariposa TN (Nabab de Rêve x Berlin) – 127 veulens Carrera VDL (Cardento x Baloubet du Rouet) –

Succes voor Team Nijhof

Grandorado TN, bij zijn goedkeuring van het KWPN Verrichtingsonderzoek, won twee keer de finale van de KWPN Hengstencompetitie en zegevierde in 2020 in de VHO Trofee. De hengst staat, net als de nummer vier van de ranking – Poker de Mariposa TN – ter dekking bij Team Nijhof. In 2019 leverde Poker de Mariposa TN, die niet KWPN-goedgekeurd of -erkend is, de meeste springveulens.

Fokkers kiezen voor bewezen hengsten

Hardrock Z, die zelf deelnam aan de Wereldruiterspelen in Caen en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, werd in 2019 aangeschaft door VDL Stud en werd met open armen door de Nederlandse fokkers ontvangen. VDL Stud heeft met Carrera VDL nog een tweede troef in de top vijf. De hengst, die onder Jur Vrieling jarenlang furore maakte op het allerhoogste niveau, neemt de vijfde plaats in.

25-jarige Tangelo van de Zuuthoeve blijft populair

De preferente hengst Tangelo van de Zuuthoeve, die met Roelof Bril internationaal succesvol was, is nog altijd populair onder de fokkers. De bewezen hengst neemt in de ranking de derde plaats in. In 2020 werden er 133 veulens van hem geboren.

Bron: KWPN/Horses.nl