Greetje Folkerts Drents Fokker van het Jaar

Greetje Folkerts werd deze week op de Centrale Keuring van Drenthe gehuldigd als fokker van het jaar. Folkerts fokt al zo'n 40 jaar en fokte vele succesvolle sportpaarden. Haar fokkerij begon met de aankoop van de Camillus-dochter Vonia, een Groninger-merrie, dat dienstdeed als manegepaard, maar wat wel uit een heel goed lijntje kwam.

Deze Vonia bracht zo’n 15 veulens, waaronder nationale springpaarden en meerdere Z/ZZ-paarden. Met de dochters Tosca en Utopia, (beide van Abgar), werd de fokkerij voortgezet. Uit Utopia werden o.a. de KWPN-hengst Manhattan en het Olympisch eventingpaard Jordin Utopia (v.Darnels) gefokt. Uit keur preferente prestatiemerrie Tosca werd o.a. Arvak (v. immerdor), 2e bez KWPN 1,50m in Italië, Fatosca (v.Ahorn) ZZ, Glenn (v.Wisconsin) Noord-Hollands-kampioen ZZ. Latosca (v.Farmer) 2e bezichtiging KWPN hengstenkeuring en 1.30m-springen. Ster preferente prestatiemerrie Balina ( v. Joost) bracht o.a. Jörn (van Ahorn), welke met Menno Botma nationaal heeft gesprongen. Verder kwamen uit deze lijn van Tosca internationaal springpaard Noilly Prat (v. Burggraaf).

Aken-winnares Catosca

De meeste bekendheid heeft Tosca te danken aan haar fantastisch springende Joost-dochter Catosca (Joost x Abgar x Camillus), internationaal bekend onder de naam Osta Carpets Carrera, gereden door Jean-Claude Vangeenberghe. Deze combinatie behaalde, ondanks haar geringe stokmaat van ca. 1.58m, topklasseringen in wereldbekerwedstrijden, Grand Prix en Nations Cup-wedstrijden en was winnaar van de prestigieuze Grote Prijs van Aken in 1993.

Volle zus Katosca

Met Katosca , de volle zus van deze Osta Carpets Carrera, is de fokkerij voortgezet. Katosca gaf fanatieke en werkwillige paarden met een mooi hoofd. Ze zijn allemaal uiterst voorzichtig en hebben een wat delicaat karakter. Dat mooie hoofd is natuurlijk meegenomen, maar dat werkwillige karakter is toch wat we graag allemaal in onze fokkerij willen hebben. Praktisch alle kinderen van Katosca zijn uitgebracht in de sport en hebben een hoog niveau bereikt.

Vier Grand Prix-kinderen

Dat Katosca het goed deed in de fokkerij is ook de redactie van In de Strengen opgevallen. Er is veel aandacht aan haar besteed in de rubriek ‘De merrie maakt het verschil’. Katosca is een van de 4 KWPN merries die maar liefst 4 internationale Grand Prix springpaarden op de wereld wist te zetten, een ongekende prestatie. Een paar namen van kinderen: Ocordo (v.Concorde), een aangewezen KWPN-hengst, Grand Prix-springen en dekhengst in Amerika, Pearl Katosca (v.Concorde), 2e bezichtiging KWPN hengstenkeuring, Ratosca (v.Burggraaf) Grand Prix in California USA, Sungraaf, Grand Prix-geklasseerd onder Philippe Lejeune, Uut Katos Again (v.Phin Phin) een elite sportmerrie, 1.40m-geklasseerd, Toscane (v.Lux), internationaal Grand Prix met Sabrina van Rijswijk.

Andere succesvolle paarden

Verder bracht Katosca oa nog de stermerrie Beautosca Again (v.Indoctro) en Catosca II Again (v.Oklund), een 1.35m sportmerrie en For Fun Again (v.Lucky Boy), een internationaal eventingpaard Vonia Again, elite sport, 1.30m-springen. En natuurlijk zeer bekend momenteel: van Cantos uit Katosca, de topper Djoost Again, met Pim Mulder winnaar van CH De Wolden en nog niet zo heel lang geleden verkocht aan Eric van der Vleuten, die er momenteel de grote internationale wedstrijden mee rijdt. Uit een andere dochter van Tosca, Natosca (een Burggraaf-dochter) komen oa Fun Again (v.Indoctro, 1.40m) , Etosca Again (v.Indoctro, 1.35m), Dancing King Again (v. Cantos, 1.35m), Zamillus Again (v.Indoctro 1.50m) en Uitteraard (v.Numero Uno) die succesvol was in de internationale 1.60m-rubrieken. Uitteraard won de wereldbekerwedstrijd in Thermal met Michele Spandone door als enige dubbel foutloos te blijven. Met Katosca dochter Uut Katos Again (v.Phin Phin) wordt ook weer verder gefokt. Ze bracht de stermerrie Lady Tosca Again.

Kampioen op de keuring

Ook met de ster preferente Beautosca Again is verder gefokt. Haar sterdochter Katosca Again (v.Cornet’s Diamond) werd kampioen 4-7jr. op de Centrale Keuring Drenthe 2019. Verder komt Freedom Again (v.Carembole) uit deze Beautosca Again. Dit paard is momenteel bij Pim Mulder in training en heeft onlangs zijn allereerste 1.40m-parcours gelijk foutloos afgelegd, waaruit maar weer de klasse van deze moederlijn blijkt. Ook met de Utopia kant is verder gefokt en uit deze lijn zijn komen minstens 7 nakomelingen die 1.30m en hoger geklasseerd zijn.

Draverswereld

Al jarenlang zijn de fokproducten qua naam voorzien van het achtervoegsel AGAIN. Een leuk weetje is dat dit achtervoegsel afkomstig is uit de draverswereld. De opa van de Greetjes partner Freek van der Laan, Dhr. Van Lier, was dravereigenaar en -fokker en was eigenaar van de topdraverhengst Over Again en hij gaf zijn fokproducten het achtervoegsel Again. Zijn kleinkind heeft deze stalnaam voortgezet, maar nu in de springpaardenfokkerij.

