Grey Flanell: van plaats 74 naar plaats 13 op de WBFSH Ranking

Rick Helmink
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Grey Flanell: van plaats 74 naar plaats 13 op de WBFSH Ranking featured image
Grey Flanell (v. Gribaldi) - Foto: Gestüt Bonhomme
Door Rick Helmink

De door wijlen Adriaan van de Goor gefokte Grey Flanell (Gribaldi x Clavecimbel) liet zich als driejarige op de Oldenburger Hengstenkeuring 2012 en vervolgens onder het zadel zo goed zien dat wijlen Rebecca Gutman hem een half jaar na de keuring alweer (met winst) voor de helft kon verkopen aan Paul Schockemöhle. De veulens uit die eerste jaren zijn nu twaalf en doen het internationaal opvallend in de sport. Zo goed dat Grey Flanell op de nieuwste WBFSH-ranking steeg van plaats 74 naar 13 én dat hij op plaats 4 van de HorseTelex Ranking staat.


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