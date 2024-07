Groningen stuurt sterke afvaardiging naar KWPN Kampioenschappen

De KWPN-regio Groningen is eind deze maand ruim vertegenwoordigd op zowel de Nationale Merriekeuring als de Nationale Veulenkeuring. De stamboekkeuring in Appingedam leverde begin vorige week al een mooie oogst van een vijftal driejarige springpaarden op voor de NMK, op de Centrale Keuring in Tolbert kwam daar afgelopen vrijdag nog een driejarige dressuurmerrie bij. Uit het grote aanbod veulens op de veulenkeuring in Tolbert, verdienden nog eens zeven dressuurveulens en eenzelfde aantal springveulens een uitnodiging voor de NVK.