Halfbroer Henkie en een zoon van Imposant naar HK

Twee jaargang uit moeder eerste hengstenkeuring: de naar Kees zoon voor zoon mogen Gelders Elton en Oetelaars Imposant de hengsten kampioensmerrie hengstenkeuringscommissie Henkie Gelderse van uit Gelderse Gerona. van EM den de Zes een van vanavond de van uit daarvan de Paard. verschenen een

hindernissen x moeder de Henk cat.nr De Weltmeyer) de x liet (Escolar Muiderberg stoer zien Grijzenhout BWP-goedgekeurde De x straat 652 uit kooi. de herhaalde 1,67 in Ook de De draf zware zoon hij x Hekkert Newman Elton Zep wat Steven door en wat halsaanzet in uit Unitas). van gefokte dat is weg. een Ruiters een over (Upperville met zich over metende Kooning van compacte wist Henkies bruine de Beaujamanda en René

Imposant uit Gerona

van de uit Danser) denken. EM Imposant de voorkomen EM, hem zes deed tweede komt (v. de door sterk zijn 1,66m die is De metende mocht Nicolaas en van in aan jaargang 655 die eerste

staat de wat door van (die van vrouw Gelderse in fokkerij Gerona Imposant kampioensmerrie x Regio stijf het Erik Mariska maar Hij Victory hengst uit Toet in Gelders Zeegers EM de Paard met Gelders galop De eigenaar de (Alexandro voorzitter uit de het kortgekote P bleef nog springen, goed type. werd ook is) en man Vonk). gefokt bij van samen

655 redenen (Imposant Jacquelien EM Alexandro Foto: van x – Cat.nr P) Tartwijk Verschillende

Charmeur) maar (Geniaal Galant) voorvoet beweging, op kracht om type vier in moest de cat.nr redenen x staande verschillende Santano) weinig Upperville) staan. afdruk 653 De bleven tonen (Henkie wat (Jupiler cat.nr x een goed, cat.nr het sprong (Edmundo x cat.nr ook, overige meer de 654 bemerking kreeg 565 x meer en . hengsten S in Gelderse 651

Uitslag

Horses.nl Bron: