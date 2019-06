CK Overijssel: Halfzus Arrayan kampioen oudere merries

Op de eerste Centrale Keuring van het seizoen was de eerste kampioen meteen een beste. Benny Wezenberg’s interessante Mr.Blue-dochter Justine W (mv. Grannus) bleek de meest complete bij de vier- tot en met zevenjarige springpaarden. Dat is ze op papier al, maar ook qua model en vrijspringen was ze met afstand de beste bij de oudere merries.

Deze vijfjarige merrie, die op het andere terrein van CSI Twente vervolgens haar kunnen toonde in de jonge paarden springrubriek, is een halfzus van het succesvolle Grand Prix-springpaard ar(v.Baloubet du Rouet) van Carlos Lopez en voorheen Sergio Alvarez Moya.

Opvallend gesprongen met 90 voor vermogen

“Justine W heeft als driejarige al heel opvallend gesprongen op de stamboekkeuring, waar ze 85 punten kreeg voor haar uitstekende techniek en 90 voor haar enorme vermogen. Het is een sterk gemodelleerde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een mooie voorhand heeft. In alles straalt ze veel kracht uit”, sprak commissievoorzitter Cor Loeffen.

Wezenberg: ‘Mooie toekomst’

“Als driejarige presteerde ze heel goed op de keuring maar liep ze bij ons op stal een kleine verwonding op waardoor ze niet naar de Centrale Keuring kon. Nu vonden we het wel tijd worden om haar weer voor te stellen aan de jury, en het is mooi dat ze kampioen is geworden!”, reageert Benny Wezenberg. “Ze loopt in de sport en dat blijft ze de komende tijd ook doen, daar ligt de focus op. We hebben een volle zus die we wel inzetten voor de fokkerij maar voor Justine W staat de sport voorop. We worden iedere week gebeld op concours of ze te koop is, dus daar ligt nog een mooie toekomst!”

Twee keer elite

Twee andere grootramige merries werden als tweede en derde geplaatst. De aansprekende, langgelijnde Zirocco Blue VDL-dochter Kamille MP (uit Sunflower stb van Lux) van fokker M. Peperkamp uit Enschede verdiende eerder al 79 punten in de IBOP en kon nu als tweede opgesteld worden. Net voor de goed ontwikkelde Elvis ter Putte-dochter Jorriena (uit Dorriena elite IBOP-spr sport-spr PROK van Indoctro) van fokker Fam. Van Dijk-Brandt uit Broekland, die dankzij een IBOP van 77 punten ook gelijk elite werd.

Sportmerries

De dag werd begonnen met de acht jaar en oudere merries, waarin verschillende merries die op 1.40m-niveau of hoger gepresteerd hebben in de sport konden worden bevorderd tot keur- of elitemerrie. “Je ziet toch dat de sport hoog in het vaandel staat bij de Overijsselse fokkers en dat zorgde ervoor dat we een stel interessante oudere merries in de baan kregen. De acht jaar en oudere merries worden niet op volgorde geplaatst maar het was een goede groep.”

1,50m merrie

Onder de bevorderde merries onder meer de 1.50m-geklasseerde Alana (Padinus uit Kyra elite pref prest PROK van Ekstein, fokker Lucy Meulenberg uit Guttecoven) van E.H.L.F. Richter uit Enschede, die eerder op de thuiskeuring al 80 punten voor haar aansprekende en goed ontwikkelde model had gekregen, en de 20-jarige Santolier (Cavalier uit Magnelle stb-ext pref prest van Libero H, fokker Jan Boomkamp uit Hengelo) van Kosse Sport Horses en M.J.G. Harmelink uit Tubbergen. Ook de goed ontwikkelde, uit een sterke stam gefokte Urceline (G.Ramiro Z uit Herarda elite sport-spr pref prest PROK van Nimmerdor, fokker Ad den Hartog uit Amsterdam) van Redmill Stables sprong op 1.40-niveau en verdiende hier op 18-jarige leeftijd het elitepredicaat.

Uitslagen

Bron: KWPN.nl