Hans Bernoski Fokker van het Jaar 2025 in Zuid-Holland

In het middagprogramma van de Centrale Keuriing van Zuid-Holland in Delft vond een fraaie show plaats van Stal Bernoski uit Bleiswijk. Enkele van hun fantastische paarden werden op fijne wijze voorgesteld door Robin Bernoski, Kate van Driel en Miranda Pakvis. Hans Bernoski werd uitgeroep tot Fokker van het Jaar in Zuid-Holland.

In de baan verschenen onder meer Lichte Tour-merrie Funkenmarie (v. For Romance) en haar vierjarige dochter Rihanna (v. Dream Boy). Vervolgens de preferente elite Zware tour-merrie Jamaica (v. Vivaldi), die onlangs met Robin schitterde op het CHIO Rotterdam en last but not least; de tijdens de KWPN Hengstenkeuring aangewezen Spectre uit Jamaica in combinatie met Hermѐs. Hans vertelde op zijn deskundige wijze iets over deze paarden. Zijn passie, trots en liefde kwam duidelijk uit zijn woorden naar voren. Het was vervolgens voor weinig mensen nog een verrassing dat Hans, zijn vrouw Natascha en zoon Robin uitgeroepen werden tot Fokker van het jaar 2025 voor de Regio Zuid-Holland.

Eer

Bernoski had desondanks niet echt rekening gehouden met de titel. “Ik vond het al een hele eer om een showblok hier te mogen presenteren. En dan Fokker van het Jaar worden was nog een grotere eer. Ik ben het nog nooit geweest. In ons bedrijf draait het om goede paarden en die heb ik hier vandaag wel laten zien. Er was een klein signaal: Miranda Pakvis is een enorme kracht op ons bedrijf. Zij heeft afgelopen week de vierdaagse gelopen dus toen ze belden voor deze demonstratie vandaag, zei ik in eerste instantie dat het niet kon, omdat Miranda de hele week niet gereden had. Maar er werd vanuit de regio wel een beetje aangedrongen, uiteindelijk bleek dat geen probleem. Ik drink vanavond een extra biertje op de titel, maar morgen wacht gewoon weer het werk in de stallen!”

Bron: KWPN