Hans van der Louw-bokaal voor Lise Wieman

Om de jeugd te stimuleren heeft KWPN regio Utrecht vorig jaar de Hans van der Louw Bokaal in het leven geroepen. Dit jaar werd hij uitgereikt aan de 15-jarige Lise Wieman, kleindochter van fokker Freek Spithoven.

Vorig jaar werd de eerste bokaal uitgereikt aan Amy Tewis en nu was een nieuw gezicht op de keuringen de gelukkige. “We willen de jeugd graag stimuleren en reiken de Hans van der Louw-bokaal daarom dit jaar uit aan een nieuwkomer op het keuringsterrein”, vertelde Thomas Schouten als regiovoorzitter. “Lise Wieman is een kleindochter van Freek en Ine Spithoven, en ze heeft actief meegeholpen aan het klaarmaken van de merrie Sabarelle die is uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring.”

Enorme verrassing

Voor Lise Wieman een enorme verrassing. “Dit is heel leuk! Ik rijd Sabarella drie keer per week en heb zelf een pony waarmee ik in het Z spring. Mijn doel is om met Sabarella verder te gaan in de sport en mijn opa en oma hebben al gezegd dat ze haar niet gaan verkopen, ik mag proberen zo ver mogelijk te komen in de sport.”

Veulen en dan sporten

De amazone is vaak te vinden bij opa en oma in Werkhoven. “Ik help ze met de veulens. Sabarella staat nu tijdelijk bij mijn opa’s broer op stal, daar heb ik geholpen met de training en voor het vrijspringen zijn we een paar keer naar Egbert Schep geweest om te oefenen. Dat gaan we voorafgaand aan de keuring in Ermelo ook nog eens doen. Sabarella is drachtig van Comthago dus ik blijf haar nog een tijdje in conditie rijden en dan mag ze eerst een veulen brengen, voordat we de sport in gaan.”

Bron: KWPN