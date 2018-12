Haynes opnieuw naar winst in klasse Z/ZZ

In de laatste rubriek van de dag in de Eurohal in Zuidbroek was Haynes GH (v.Carambole) onder Steven Veldhuis niet te kloppen. Net als in Ermelo schreef de goedgekeurde KWPN-hengst de overwinning op zijn naam in de Blom Hengstencompetitie klasse Z-ZZ.

Een paar weken geleden overwoog Veldhuis nog dispensatie aan te vragen voor Haynes GH (Carambole uit Stakkonita Z van Stakkato, f/g Jan Greve) van mede-geregistreerden Willem Greve en Arie Hoogendoorn.

Hele tijd rust

“Hij heeft een scheur in zijn hoefwand gehad en daardoor heeft hij een hele tijd rust gehad. Steven is pas in april heel rustig met hem begonnen, en hier moest hij natuurlijk al gelijk in het Z starten in de hengstencompetitie”, vertelt Jan Greve.

‘Wat springt hij al safe he!’

In de vorige competitiewedstrijd in Ermelo liet Haynes GH al zien dat hij ondanks zijn gebrek aan gemaakte kilometers al een echte winnaar is op dit niveau. Dat bewees hij vandaag opnieuw. “Wat springt hij al safe he! Ik heb in de barrage niet al het risico genomen, want hij heeft van zichzelf al een hele goede galop dus ik hoopte dat een strakke rit zonder alles uit de kast te halen, genoeg zou zijn. En dat is gelukt!”, aldus Veldhuis enthousiast.

Explosieve Douglas

Met de explosief springende, NRPS-gekeurde Hero Blue (Douglas uit Blue Girl keur IBOP-spr van Indoctro, f/g Waaijstud) zette Biba McCaul een overtuigende nulrit neer in de vierkoppige barrage en stelde daarmee de tweede prijs veilig. Als driejarige was Hero Blue aangewezen bij het KWPN. Als laatste starter reed Conor Drain met de AES-gekeurde Con Capitano (v.Contendros) naar de derde prijs, net voor Active X van www.olland.biz (v.Allegro) onder Thom van Dijck.

