HC De Meern: Hakvoort en Stargos VDL klasse apart in klasse M

Iris Hakvoort en Stargos VDL (v. Stakkato Gold, fokker W. Winkeler) van VDL Stud waren vanavond opnieuw een klasse apart in de klasse M van de Blom Hengstencompetitie in De Meern. Met een foutloze barrage in 31,87 seconden ging de combinatie op herhaling en mocht wederom de eerste prijs in ontvangst nemen.

De complete top drie was gelijk aan die van de eerste wedstrijd in Kronenberg. Mart IJland stuurde Mees van de Watermolen (v. Vannan) van fokker Jan Greve in de barrage foutloos over de finish in 34,29. Een dikke seconde langzamer waren Jarno van Erp en Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) van fokker Egbert Schep.

*Dit bericht wordt nog aangevuld*

Bron: Horses.nl