HC Ermelo: Dark Rousseau op herhaling in klasse L

Dark Rousseau (Dettori x Rousseau) wist vandaag het huzarenstukje van Kronenberg te herhalen in Ermelo. Onder Kim Alting liep de hengst wederom naar de hoogste score in de klasse L van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. Nalegro (Painted Black x Negro) en Nashville Star (Desperados x Wespoint) streden om de tweede plek, waarbij Nalegro nipt aan het langste eind trok.

“Een paard met een heel mooi silhouet”, begon Bart Bax zijn commentaar over de door H.G.A. Verdellen gefokte Dark Rousseau van Reesink Horses. “De stap is ruim en actief (8,8). De draf is vlijtig en lichtvoetig met een goed achterbeen dat nog wat aan kracht kan winnen in de verruimingen (8,4). De galop belonen we vanwege de balans en zelfhouding met een 9.” De 8,8 voor harmonie en 8,6 voor de totaalindruk bracht het eindresultaat op 87,2 punten.

Nalegro

Charlotte Fry mocht zich met Nalegro (Painted Black uit Jalegrofleur ster PROK v. Negro, f: J.L. Hanse uit Burg-Haamstede en Van Olst Horses) als tweede opstellen dankzij een resultaat van 86,8 punten. “Een sterk gebouwde hengst met een heel goed gebruik van het achterbeen. Dit zit het paard soms nog wat in de weg, maar de amazone weet het in goede banen te leiden. De stap is actief en ruim, maar soms nog wat gehaast, een 8,5. De draf kenmerkt zich door de activiteit en het krachtige achterbeen en die geven we daarom een 8,8. In de galop vertoont de hengst veel expressie en afdruk. Deze gang krijgt net al de totaalindruk een 8,8. Er was soms nog wat spanning en dat nemen we mee in het cijfer voor harmonie: een 8,5,” was het oordeel van de jury.

Nashville Star

Met een miniem verschil verwees Nalegro de Desperados-zoon Nashville Star (uit Ezrasijgje voorl. keur v. Wespoint, f: L. Martens & dochters uit Zuidveen) naar de derde plaats. Dinja van Liere mocht een eindscore van 86,4 punten optekenen. Bart Bax lichtte toe: “Een elegante hengst! De stap is actief en heeft heel veel lichaamsgebruik, een 9. De draf toont veel techniek en is actief, maar de hengst is soms nog wat te gretig en gehaast en krijgt daarom een 8,4. De galop is lichtvoetig, goed gedragen, maar het paard zou nog wat meer ruimte mogen genereren in de verruimingen. In de proef was de hengst gehoorzaam, maar soms een fractie afgeleid.” Dit resulteerde in een 8,6 voor harmonie en een 8,7 voor totaalindruk.

Bron: KWPN