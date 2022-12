HC Ermelo: My Blue Hors Santiano gaat McLaren voorbij

Waar My Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) in Kronenberg nog genoegen moest nemen met de tweede plaats, wist de hengst vandaag in Ermelo in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse M beslag te leggen op de eerste plaats. Het bleek stuivertje wisselen aangezien McLaren (Morricone x Sir Donnerhall), die vorige keer met de winst aan de haal ging, zich ditmaal direct achter de Sezuan-zoon mocht opstellen.

Een eindtotaal van 88,8 bracht My Blue Hors Santiano (Sezuan uit Romanik v. Romanov Blue Hors, f: Straight Horse APS uit Alleroed) en Renate van Uytert-van Vliet soeverein naar de zege. Bart Bax, die samen met Mascha Reijs achter de jurytafel plaats neemt vanavond, prees na afloop de proef: “Deze hengst heeft veel uitstraling onder de amazone. De stap is actief, ruim en heeft veel souplesse. Voor een hoger cijfer zou hij nog iets meer in het frame kunnen verlengen, een 8,5. De draf is mooi bergop met een expressief voorbeen en een goede afdruk, maar hij zou in het achterbeen nog wat meer kracht kunnen ontwikkelen. Een 8,8. De galop toont een goede sprong en afdruk. De hengst laat zien makkelijk te kunnen schakelen, galoppeert mooi met de schoft omhoog en het achterbeen treedt goed onder, een 9,2.” De harmonie en totaal indruk werden met een 9.0 en 8.9 gewaardeerd.

McLaren tweede met 9 voor draf

Dinja van Liere sloot met McLaren (Morricone uit Samatha v. Sir Donnerhall, f: U. Toenjes uit Ganderkesee) de competitie voor vijfjarige dressuurpaarden af. De hengst kreeg in Ermelo exact 86 punten toebedeeld. “De actieve, ruime stap geven we een 8 aangezien de hengst in de verzameling nog wat meer souplesse kan tonen. De draf is lichtvoetig, met een mooi voorbeen gebruik en veel allure, een 9. De galop heeft een goede sprong en afdruk, de verruimingen waren goed, maar in het terugkomen zien we graag nog wat meer souplesse, een 8,8. Er volgde een storing tijdens het aanspringen in de galop, dat moeten we meenemen in de harmonie; een 8,4. Voor de totaal indruk geven we tenslotte een 8,8”, licht Bart Bax toe.

Merlot VDL derde

Nipt daarachter volgde Merlot VDL (Bordeaux uit Hyacinth-vrouwe voorl. keur PROK D-OC v. Florencio, f: Fam Klinkhamer uit Sleen) die werd voorgesteld door Femke de Laat. De combinatie behaalde 85,8 punten in totaal. “In deze proef zagen we een opvallend mooie aanleuning. De stap is ruim en actief, een 8,2. De draf is eveneens actief en heel lichtvoetig, een 8.8. De galop is goed van ruimte met een goede buiging in het achterbeen, maar zou nog een fractie meer bergop kunnen: 8,6. Het was een gehoorzaam optreden met fijne overgangen die wij belonen met een 8,6 voor harmonie en een 8,7 voor totaal indruk.”

Bron: KWPN