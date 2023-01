HC Exloo 1,30/1,35: Kentucky TMS Z onoverwinnelijk met Maikel van der Vleuten

Maikel van der Vleuten en de bij het KWPN goedgekeurde hengst Kentucky TMS Z (Kannan x Toulon) lijken niet te kloppen in de Blom Hengstencompetitie in het 1,30/1,35 m. Voor de derde keer op rij kwam het duo als snelste foutloos over de eindstreep en bleven ze de concurrentie voor.

Er staat geen maat op de zesjarige Kentucky TMS Z (Kannan uit Elite van Prinsenveld van Toulon, f: Tal Milstein Stables uit Asse BEL) en Maikel van der Vleuten. Na de winst in de Peelbergen en Utrecht werd vanavond ook de zege in Exloo toegevoegd aan hun palmares. In de negenkoppige barrage kwamen zij als laatste van start. Met het mes tussen de tanden stuurde Van der Vleuten de bij het KWPN goedgekeurde Kannan-zoon foutloos door het verkorte parcours in een tijd van 37,45 seconden. Het bleek wederom genoeg voor de winst.

Kornet’s Boy en Lambrusco

De tweede rozet werd opgehangen bij de AES-goedgekeurde Kornet’s Boy (aangewezen D-OC v. Cornet Obolensky uit Pinostardorijke stb-ext prest v. Quick Star, f: H.W.A.M. Tiemessen) die onder Ruben Dario Ramirez in een tijd van 38,36 seconden zonder fouten over de finish kwam in het 1,35 m. De KWPN-hengst Lambrusco (Entertainer uit Total Touch stb-ext pref prest v. Lux, f/g: L. Keunen-Hanssen, g: Stal Hendrix) werd in Utrecht tweede en wist in Exloo eveneens een top drie-klassering veilig te stellen. Een foutloze barrage in een tijd van 39,90 was ruimschoots voldoende voor de derde plek.

La Costa ES en Love Connects dubbel 0

Gerd-Jan Horsmans plaatste zich met La Costa ES (Mosito vh Hellehof uit Isolde elite pref sport-spr PROK v. Cumano, f/g: E. Schep) eveneens voor de barrage. De KWPN-hengst liet ook hier geen steken vallen en bezette zo de vijfde plaats. De KWPN-goedgekeurde Love Connects (Connect uit Hello Twiggy BB elite IBOP-spr sport-spr D-OC, f: W. Chr. Braat-Brummelkamp) wist eveneens tweemaal foutloos rond te gaan, maar had hier onder Maikel van der Vleuten een fractie langer voor nodig en eindigde zo als zesde.

Bron: KWPN / Horses.nl