HC Groningen: 14 hengsten dubbel foutloos in klasse 1,10 m.

In de klasse 1,10 m. van de Blom hengstencompetitie vandaag in Groningen bleven veertien hengsten in beide omlopen foutloos. Twee daarvan waren ook al dubbel nul in zowel de eerste als de tweede competitiewedstrijd: Boston VDL (Baltic VDL x Zirocco Blue VDL) onder Christel Kalf en O'Blue (Chacco Blue x Chin Chin) gereden door Maxi de Weert. Daarmee staan KWPN-hengst Boston VDL en de bij Zangersheide goedgekeurde O'Blue voor de derde keer op de gedeelde eerste plaats.