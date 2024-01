HC Groningen: Hattrick voor Femke de Laat en Merlot VDL

Femke de Laat en Merlot VDL (Bordeaux x Florencio, fokker Fam. Klinkhamer) hebben op IICH Groningen de derde wedstrijd van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse Z/ZZ-L gewonnen. Daarmee gaat de hengst vanzelfsprekend als klassementsleider naar de finale op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch.

“We hebben eigenlijk gekeken naar een heel mooi fijn beeld, het paard was heel gehoorzaam, mooi en stil in de aanleuning”, vertelt jurylid Monique Peutz over Femke de Laat en Merlot VDL. “Hij heeft echt potentieel voor de toekomst, geeft een heel mooi opwaarts beeld, hij kan goed verzamelen, zijn bewegingstechniek is goed en daarbij heeft hij veel expressie en uitstraling.”

Overtuigend op alle fronten

De combinatie liep vandaag tegen enkele kleine foutjes aan, wat de score in de harmonie (8,5) iets drukte, maar dat nam niet weg dat de hengst op alle fronten wist te overtuigen. “De stap is zuiver en actief, de draf heel lichtvoetig met een goed lichaamsgebruik, in de galop springt hij mooi bergop, daarnaast is hij heel fijn aan de hulpen en stil in de aanleuning de hele proef door.” De hengst kreeg naast de 8,5 voor harmonie een acht voor de stap, een 8,8 voor de draf, een 8,4 voor de galop en voor de algemene indruk een 8,7, wat hem op 84,4 punten bracht.

Franklin’s Love tweede

Alvaro Rodriguez Siscar reed de in Duitsland goedgekeurde Franklin’s Love (Franklin x Sandro Hit) van Van Bockxgrave Horses en CRPS Handel naar 81,4 puntne en werd daarmee tweede.

Bron: KWPN