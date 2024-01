HC Groningen: New Pleasure VDL scoort hattrick in klasse 1,20

Na Kronenberg en Vragender stuurde Hessel Hoekstra New Pleasure VDL (For Pleasure x Diamant de Semilly) vandaag in Groningen voor de derde maal op rij naar de overwinning in de Blom Hengstencompetitie klasse 1,20 m. Alex David Gill maakte het succes compleet voor de VDL Stud, door met Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL) vierde te worden.

Er werd goed gereden vanavond in de Blom Hengstencompetitie klasse 1,20 m., van de zestien combinaties wisten er dertien de barrage te bereiken waarvan er opnieuw elf foutloos wisten te blijven. Met het mes tussen de tanden reden de ruiters stuk voor stuk de tijd aan flarden, totdat Hessel Hoekstra zijn tijd had neergezet. Met een aanvallende rit en een zeer makkelijk galopperende New Pleasure VDL (For Pleasure uit Lady-A ter Putte van Diamant de Semilly, fokker familie De Maertelaere/Stal Van de Zuidakker) eiste hij voor de derde keer dit seizoen de overwinning op in de klasse M.

New Star en Dee Do It

De tweede plaats ging naar de zeer atletische en patent springende New Star (El Barone 111 uit Bola elite pref prest IBOP-spr PROK van Vainquer, f/g J. van Kooten BV) onder Max van de Poll. Derde werd de AES-gekeurde Dee Do It (v. Dominator) met in het zadel Niels Jonkers.

Night Life VDL

Met ogenschijnlijk veel gemak reed Alex David Gill Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL, f/g VDL Stud) naar de vierde prijs. De hengst liet zich zeer behendig door de barrage heen sturen en eindigde voor de derde maal op rij vooraan in het klassement van de Blom Hengstencompetitie klasse 1,20 m.

Uitslag

Bron: KWPN