HC Groningen: Ook drie op een rij voor Stargos VDL

Hessel Hoekstra moet gedacht hebben: ‘wat ik met New Pleasure VDL kan, kan ik ook met Stargos VDL’, en dat bleek. Net zoals in de Blom Hengstencompetitie klasse 1,20 m. wist Hessel Hoekstra vandaag in Groningen ook de klasse 1,30/1,35 m. te beklinken met een hattrick. Hoekstra en Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) waren voor de derde keer op rij niet te kloppen.

De KWPN-goedgekeurde hengst Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella sport-spr van Conthargos, fokker W. Winkeler uit Herzlake) laat zien uit het juiste hout te zijn gesneden. Hij is voorzichtig en atletisch, springt met veel vermogen en denkt fantastisch mee met zijn ruiter. Dit alles zorgde ervoor dat hij onverslaanbaar was in de vijfkoppige barrage van de Blom Hengstencompetitie klasse 1,30/1,35 m.

Comme le Coeur en Defender DVS Z

De tweede plaats ging naar de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Comme le Coeur (Comme il faut uit Debby Harry van Heartbreaker, f/g H.A.J. Seiger ). De hengst werd voorgesteld door Lennard de Boer, die eveneens een zeer snelle barrage noteerde. De Boer en Comme le Coeur mochten zich voor de tweede maal op rij achter Hoekstra en Stargos VDL opstellen. Derde werd Marco Sas met Defender VDS Z. Deze KWPN- en Zangersheide-goedgekeurde hengst van Dominator Z (uit Atureusa keur sport-spr van Padinus, fokker Van der Schaar, ger H.C. Verhagen) noteerde een dubbel foutloos resultaat maar kwam niet in de buurt van de snelste tijd.

Uitslag

Bron: KWPN