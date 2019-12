HC klasse L dressuur: King Karim, Kjento én Taminiau naar 92 punten

Ze waren behoorlijk aan elkaar gewaagd: Kjento (Negro x Jazz) gereden door Charlotte Fry en Glock's King Karim (Toto Jr. x Painted Black) en Glock's Taminiau (Toto Jr. x Sandro Hit) beide voorgesteld door Hans Peter Minderhoud vormden een sterke kopgroep in de KWPN Hengstencompetitie klasse L dressuur. Alle drie de hengsten behaalden een totaal van 92 punten.

Op basis van de ex aequo-regeling was het Glock’s Taminiau die aan het langste eind trok en met de zege huiswaarts kon keren. De zwarte hengst, die ook in Kronenberg al de beste was, kreeg 9,5-en voor de stap en draf. “De stap is los door het lijf, echt ruim en hij swingt echt”, vertelt jurylid Frenk Jespers. In de draf bleef hij mooi naar boven bewegen en gemakkelijk in balans. Dat beeld keerde ook terug in de galop, waarvoor – net als voor de harmonie en aanleg – een negen werd genoteerd.

Complete hengst

In de eerste groep liet Glock’s King Karim onder Hans Peter Minderhoud een erg fijne verrichting zien. De stap en draf leverden negens op. De jury prees de prachtige houding waarmee de hengst de baan rond gaat en was van mening dat de vos een mooie schoudervrijheid toont. De galop werd benoemd als zijn beste gang, daarin gaat hij goed bergopwaarts en blijft constant mooi in aanleuning. Daardoor leverden de galop en harmonie 9,5-en op. Voor de algehele indruk werd een negen genoteerd.

Goed achterbeen

Kjento toonde onder Charlotte Fry veel kracht in de draf en galop, waarbij hij veel techniek in de benen liet zien. Het achterbeen treedt telkens goed onder, waardoor hij voor beide gangen een 9,5 kreeg. De harmonie en algehele indruk leverden eveneens 9,5-en op, waarbij werd opgemerkt dat Kjento telkens fijn in de aanleuning blijft en voor zijn leeftijd al erg goed rechtgericht is.

Kayne op vier

Adelinde Cornelissen liet met Kayne (Governor x Rousseau) een stabiele en constante verrichting zien. Kayne stapt ruim en los door het lichaam (8,5) en draaft heel correct, waarbij hij mooi gesloten blijft. Daarbij werd opgemerkt dat hij wel een fractie atletischer zou mogen zijn (8). In de galop liet hij zien makkelijk te kunnen sluiten en bleef goed in balans gaan. De galop was, net als de aanleg, goed voor een acht. De harmonie kwam op een 8,5 uit. Daarmee kwam hij in totaal op 82 punten, goed voor de vierde plaats.

Stabiel optreden

Kyton (Ferguson x Ferro) onder Bart Veeze werd geprezen om zijn geconcentreerde en stabiele optreden. Hij stapte ruim en los door het lijf (8,5) en bleef in de draf en galop een fraai beeld zien waarbij hij mooi opwaarts bleef gaan. Daarbij werd wel een opmerking gemaakt dat hij, met name in de uitgestrekte draf, net iets meer mag zakken in de aanleuning. De harmonie en algehele indruk waren goed voor negens.

Lichtvoetig

Onder Jesslin Galiart liep King van het Haarbosch (Spielberg x Florencio) naar 79 punten. Hij kreeg voor de stap, draf, harmonie en algehele indruk achten. Er werd opgemerkt dat de bruine hengst prachtige momenten liet zien, waarbij hij erg lichtvoetig beweegt. Hier en daar mag hij constanter blijven en net wat sterker worden. Daardoor bleef de galop steken op een 7,5.

Elegante verschijning

Vai Bruntink stelde Kilimanjaro (Bordeaux x Westpoint) harmonieus voor, alhoewel de jury wel een opmerking over de halslengte. Er werden achten genoteerd voor de draf, harmonie en algehele indruk. In de draf toonde de hengst veel lossigheid en elegantie. In de galop mocht hij wat meer bergop blijven gaan en in de draf (beide goed voor een 7,5) mocht de hengst de hand meer volgen. Het totaal kwam uit op 78 punten.

Uitslag.

Bron: Horses.nl