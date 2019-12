HC klasse M dressuur: Jameson RS2 stelt orde op zaken

In de eerste KWPN Hengstencompetitie in Kronenberg moest Jameson RS2 (Zack x Negro) Pavo Cup-winnaar Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) onder Renate van Uytert-van Vliet nog voor zich dulden, maar in Ermelo deed hij er een schepje bovenop en ging met 94 punten met de overwinning aan de haal. Johnny Depp en Joop TC (Ravel x Krack C) liepen beide naar 92 punten.

In Kronenberg ging de strijd nog tussen kemphanen Jameson RS2 en Johnny Depp, maar in Ermelo mengde Joop TC onder Dinja van Liere zich in de strijd. De amazone stelde hem prachtig harmonieus voor. De stap was fijn voor het lijf en mooi uit de schouder en leverde een acht op. Voor de draf, galop, harmonie en aanleg als dressuurpaarden kon de jury 9,5-en kwijt. Joop TC ging gedurende zijn verrichting met veel gummi, power en met een prachtige aanleuning door de baan. Dat bracht het totaal op 92 punten.

Geen tien

Echter ging Johnny Depp er door de ex aequo-regeling met de tweede prijs vandoor. De bruine hengst toonde een ruimte stap met voldoende kracht en kreeg daar een negen voor. De tien voor draf die Van Uytert-van Vliet in Kronenberg kreeg, kwam nu op een 9,5 uit. De jury was van mening dat hij af en toe iets te hoog werd ingesteld, wat ten koste ging van de losgelatenheid en het ruggebruik. De galop en harmonie kregen negens, de aanleg was goed een een 9,5.

Altijd bergopwaarts

Jameson RS2 viel onder Marieke van der Putten op met zijn prachtige front en bleef constant mooi bergopwaarts door de ring gaan. De hengst heeft aan nog meer kracht gewonnen, wat mooi tot uiting kwam in het sluiten na de verruimingen.

Jayson op vier

De imponerende Jayson (Johnson x Negro) liep onder Charlotte Fry naar 86 punten en eindigde daarmee als vierde. De zwarte hengst draafde lichtvoetig met een mooie houding en kreeg daar een 8,5 voor. Voor de galop, harmonie en aanleg kon de jury negens kwijt, waarbij wel werd opgemerkt dat Jayson net wat meer halslengte mag hebben. De stap kreeg met een 7,5 het laagste cijfer, daarin mocht hij meer ruimte tonen. Hij bleef net twee punten voor op Just Wimphof (De Niro x Riccione) onder Van Uytert-van Vliet.

Jones maakt grote sprong vooruit

Ook opvallend was het optreden van Jones (Negro x Krack C), die net als Jerveaux (Ferdeaux x Jazz) naar 79 punten liep. Jones liep de eerste wedstrijd in Kronenberg onder het zadel van Eric van den Wildenberg naar 71 punten. In Ermelo werd hij voorgesteld door Franka Loos. Hij liet in draf een zeer mooie techniek zien, waarbij hij een fraai voor- en achterbeengebruik toonde. In de galop schakelde hij gemakkelijk en bleef constant mooi bergopwaarts gaan. De jury maakte een opmerking over de halslengte, waaronder het cijfer voor de harmonie bleef steken op een 7,5. Voor aanleg kreeg de hengst een acht.

Uitslag.

Bron: Horses.nl