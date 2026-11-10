HC Kronenberg: On and On MB op herhaling in 1,30/1,35

De Hengstencompetitie Springen in Kronenberg is vandaag van start gegaan met de hoogste klasse, de gecombineerde rubriek 1,30/1,35 m-rubriek. Drie combinaties zich plaatsen voor de barrage en daarin zette On and On MB (Baltic VDL x Harley VDL) onder Rob Heijligers de snelste tijd neer. Daarmee ging de combinatie, die vorig jaar twee competitiewedstrijden en het de eindklassement won, op herhaling.

Ellen Liem Door

Zoals meestal het geval kwam On and On MB (Baltic VDL uit Koosje de Roblesse ster sport-spr van Harley VDL) van fokker Mirjam Bierings niet in de buurt van het hout. Vorig jaar de hengst met Rob Heijligers zowel de selectiewedstrijden in Kronenberg en Groningen, als het eindklassement van de hengstencompetitie. Vandaag gingen ze opnieuw voortvarend van start.

Automatische piloot

“We hebben weinig veranderd: Mirjam houdt hem zelf nog steeds lekker aan het werk en ik heb twee weken geleden een 1,35 m. parcours met hem in Asten gesprongen. Toen voelde ik al dat hij weer lekker in vorm is”, vertelt Rob Heijligers. “Het gaat haast op de automatische piloot met hem!”, vertelt Rob Heijligers.

Gewoon zo lekker door

Eigenaresse Mirjam Bierings is blij met deze overwinning. “Het is zo’n fijn paard en we hebben hem het hele jaar lekker aan het springen. Hij verdient het om op mooie wedstrijden te lopen en daarom neem ik graag deel aan de hengstencompetitie met hem. Rob gaat niet veel naar internationale concoursen dus dan is deze competitie heel leuk om te rijden. Zelf heb ik voor het eerst een merrie van hem drachtig dus dat geeft extra reden om uit te kijken naar volgend jaar. En wat On and On zelf betreft, we gaan gewoon zo lekker door en hopen elke keer weer een stapje hoger te komen met hem.”

Dinello en Toledo VDL

De Holsteiner Dinello (Dinken x Corrado I, fokker Witt Pferdezucht GbR) sprong met veel macht naar de tweede plaats onder Stephanie Whitworth. In een snellere tijd maar met een ongelukkig foutje op de laatste, eindigde de KWPN-gekeurde Toledo VDL (Tobago Z uit Caroline Z van Chellano Z, fokker Rudy van der Bruggen) onder Wesley de Boer als derde.

Uitslag

Bron: KWPN, bew. Horses.nl