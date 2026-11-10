HC Kronenberg: Resoluut S.A. met nieuwe ruiter bovenaan in 1,20

In de Hengstencompetitie in Kronenberg klasse 1,20 m. kwamen vandaag 18 hengsten aan de start en elf daarvan plaatsten zich voor de barrage. Allersnelst was Resoluut S.A. (Pegase van ’t Ruytershof x Emerald van ’t Ruytershof), die pas zich sinds twee weken gereden wordt door Mart IJland.

Ellen Liem Door

Mart IJland zit pas twee weken in het zadel van de KWPN-gekeurde Resoluut S.A. (Pegase van ’t Ruytershof uit Heihaiwej S.A. ster sport-spr PROK van Emerald van ’t Ruytershof, fokker Stal Archem) van Conny Viscaal en Wesley Mulder, en liet zien het gaspedaal al goed te weten vinden. Ze waren de snelste van negen dubbele nullers.

Instelling en verstand

“Mart werkt sinds 1 oktober bij ons op stal en hij wilde graag hengstencompetitie rijden, dus heb ik hem met plezier die kans gegeven. Normaal rijd ik Resoluut zelf en het is een ontzettend fijn paard”, vertelt Wesley Mulder. “Ik heb zijn moeder ook gereden en Resoluut viel me zelf als veulen al op met zijn goede type en galop. Hij is daarna de opfok in gegaan en van daaruit heb ik hem laten klaarmaken voor de hengstenkeuring bij Brinkman in Twello. Ik weet nog dat we er toen een reis van vier uur op had zitten voordat ik met Resoluut in Twello aan kwam, en we hem gelijk een paar huppeltjes hebben laten maken. Dat deed hij direct heel overtuigend, met zoveel lossigheid en reflexen. Onder het zadel heeft hij ook nog eens heel veel instelling, en hij heeft gewoon echt veel verstand van springen. Mart heeft hem hier super gepresenteerd maar ik sluit niet uit dat ik hem in de toekomst ook weer zelf ga uitbrengen, want met paarden met deze kwaliteit is dat ontzettend leuk.”

R.Elfhaban van Beek Z

Resoluut S.A. en Mart IJland lieten niet de minste combinaties achter zich, want met een snelle foutloze ronde in de barrage finishte Conan Wright in de tweede tijd met de KWPN-gekeurde R.Elfhaban van Beek Z (Elfra van Beek Z uit Habanda van Beek PROK van Hos d’O) van fokker Guido Herrijgers van ’t Eirbissemhof, waarmee hij afgelopen zomer tweede werd in de Van Santvoort Makelaars Cup en goed presteerde op het WK in Lanaken.

Dangerous Man E.B. en Ringo Starr

Derde werd de bij het NRPS goedgekeurde hengst Dangerous Man E.B. (Dominator 2000 Z uit Larenchidee DN v. Arezzo VDL, fokker D. Noordhuis) onder Quinten ter Harmsel, net voor de eveneens dubbel foutloze KWPN-gekeurde Ringo Starr (O’Neill van ’t Eigenlo uit Elijanta stb prest PROK van Numero Uno, fokker Frans van Boxtel) onder Gerd Jan Horsmans.

Ramazotti van de Watermolen

Ook een vermelding waard is de veel gelijkenissen met zijn vader vertonende Ramazotti van de Watermolen (United Touch S uit Jedoselli W v. Dakar VDL, fokker Jan Greve) met Willem Greve. De bij het KWPN geprimeerde en aangewezen hengst was een van de smaakmakers in deze rubriek, maar bleef met minimale tijdsoverschrijding net buiten de barrage.

Uitslag

Bron: KWPN, bew. Horses.nl