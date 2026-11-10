HC Kronenberg: zes hengsten dubbel foutloos in 1,10

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
HC Kronenberg: zes hengsten dubbel foutloos in 1,10 featured image
Stender SPS EB met Quinten ter Harmsel. Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk
Door Ellen Liem

De eerste etappe van de Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg werd afgesloten met het 1,10 m. Van de veertien deelnemende hengsten bleven er zes in beide omlopen geheel foutloos.


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