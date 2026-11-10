HC Kronenberg: zes hengsten dubbel foutloos in 1,10

De eerste etappe van de Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg werd afgesloten met het 1,10 m. Van de veertien deelnemende hengsten bleven er zes in beide omlopen geheel foutloos.
zijn: De dubbel foutlozen
faut met (Comme Kalf il du Creedence Cristel Emma fokker x Baloubet Rouet, Mäentausta)
Tartwijk Horses.nl Jacquelien / Foto: Cristel met Creedence Kalf. van
Z (Conthargos Nosahoeve L. Feenhout) Wekema met & x fokker A. Maren Kloosterman London, vd Carembar
Kloosterman. Z Maren van Nosahoeve Carembar met / Foto: vd Tartwijk Horses.nl Jacquelien
Vigo d’Arsouilles, fokker SPS EB Snijders) Stender Z P.A. Quinten x Harmsel met (Hardrock ter
met Harmsel. Jacquelien Foto: Horses.nl Tartwijk Stender EB / Quinten ter SPS van
’t van Symphograaf Vigaro, (Pegase Maat) fokker Jack P.A.F.W. Ruytershof x met Broek
/ met Jacquelien Symphograaf Jack Tartwijk Broek. Foto: Horses.nl van
H. Pleasure, Hoekstra) x Z met For Seagram Conan fokker Wright du Seigneur (Aganix
Seagram van Conan Horses.nl Foto: met Wright. / Jacquelien Tartwijk
fokker Stud) (Balou Springfield met VDL VDL Kalf Cristel de Harley Reventon VDL, x
/ Horses.nl Jacquelien Cristel VDL Foto: van Kalf. met Springfield Tartwijk
Uitslag
Horses.nl Bron:
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