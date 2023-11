HC Vragender: Stargos VDL op herhaling

Nadat Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) vorig jaar alle selectiewedstrijden en de finale won, is hij ook dit seizoen sterk op dreef. Twee weken geleden won bij het KWPN en in Oldenburg goedgekeurde hengst in Kronenberg en dat kunstje herhaalde hij vandaag in Vragender. Onder Hessel Hoekstra was Stargos VDL de beste in de klasse 1,30/1,35 m. van de Blom Hengstencompetitie.

Met ogenschijnlijk veel gemak stuurde Hessel Hoekstra, die verbonden is aan de stal van Erik Wiefferink, Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella sport-spr van Conthargos, fokker W. Winkeler uit Herzlake) in Vragender naar de tweede overwinning op rij in de Blom Hengstencompetitie.

Comme Le Coeur

Van de 16 deelnemers in de klasse 1,30/1,35 m. plaatsten negen zich voor de barrage, waarin Louis Koninckx opnieuw een mooie proef opgesteld had staan. Twee van hen deden dat op 1,35 m-niveau, waaronder de als tweede geëindigde Comme Le Coeur (Comme il faut uit Debby Harry van Heartbreaker, f/g Herman Seiger) onder Lennard de Boer, en zeven op 1,30 m-niveau.

Maatje te groot

Ondanks dat Maikel van der Vleuten twee ijzers in het vuur had in de barrage, en daarmee als eerste en laatste deelnemer aan de start verscheen, weet je dat niemand zeker is als Hessel Hoekstra en Stargos VDL zich geplaatst hebben. Dat bleek ook vandaag in Vragender het geval. De hengst van de VDL Stud sprong met veel inzet, snelle reflexen, veel lichaamsgebruik met speels gemak naar het snelste foutloze resultaat. Net als tijdens de eerste competitiewedstrijd in de Peelbergen bleek het duo daarmee een maatje te groot voor de concurrentie. Opnieuw zorgde Lennard de Boer met Herman Seiger’s voshengst Comme Le Coeur voor de sterkste concurrentie, waarmee de bij meerdere Duitse stamboeken gekeurde hengst als tweede eindigde.

Horizontal

Met de KWPN-goedgekeurde Horizontal (Casall uit Mel d’Argences van Quick Star, f/g Tops Horse Trading uit Valkenswaard) snelde Maikel van der Vleuten naar de derde positie. Hij reed bijna dezelfde tijd als met de op 1,35 m-niveau springende KWPN-goedgekeurde hengst Kentucky TMS Z (Kannan uit Elite van Prinseveld van Toulon, f/g Tal Milstein uit Asse), maar moest met die hengst toch nog twee andere duo’s voor zich dulden.

Bokito van de Woestenheide

De concurrentie lag dicht bij elkaar in de barrage en uiteindelijk ging de vierde prijs naar de NRPS-goedgekeurde en KWPN aangewezen hengst Bokito van de Woestenheide (Brantzau VDL uit Ima J ster van Dexter R, f/g Danny Schaper uit Ommen), die zijn hengstencompetitiedebuut maakte onder Britt Schaper. In totaal bleven zeven duo’s foutloos in de barrage.

Uitslag

Bron: KWPN