Helgstrand slaat al voor de HK toe: All At Once x Davino aangekocht

Andreas Helgstrand wacht niet tot er op de KWPN Hengstenkeuring andere kapers op de kust zijn. Direct na het optreden van cat.nr 301 Opoque (All At Once x Davino V.O.D.) op de eerste bezichtiging gonsde het al van de geruchten dat Helgstrand zijn zinnen op de hengst van Stal 104 had gezet en nu is het officieel: de hengst gaat naar Denemarken.