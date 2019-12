Hengstenhouderij Jespers failliet, mogelijk doorstart

Op woensdag 11 december is het faillissement uitgesproken over Hengstenhouderij Jespers in Prinsenbeek. De hengstenhouderij heeft na het overlijden van drijvende kracht Adri Jespers in april van dit jaar wel doorgedraaid maar uiteindelijk bleek dat niet voldoende. De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een doorstart.

De heer Van der Kolk van bureau Molkenboer is aangesteld als curator: “We zijn sinds vorig week aan het inventariseren of er een doorstart kan komen, we hopen dat we dat in januari kunnen melden.”

Samenwerking VDL Stud

Hengstenhouderij Jespers is een bekende naam in de Nederlandse fokkerijwereld. De jaarlijkse hengstenshow, vaak in nauwe samenwerking met de VDL Stud, is steevast een zeer druk bezocht evenement in Oosteind waar de familie-manege staat.

Jus de Pomme

Grote bekendheid kreeg Hengstenhouderij Jespers door de gouden Olympische individuele èn teammedaille van Jus de Pomme (v. Primo de Bruyeres) die voor Duitsland uitkwam met Ullrich Kirchhoff. Jespers had de hengst samen met familie van de Lageweg in eigendom. Andere bekende hengsten die het station ter dekking heeft staat zijn onder andere Indorado (v. Corrado I), Dakar VDL (v. Cardento), Indoctro (v. Capitol I), Cardento (v. Capitol I) en Glasgow van het Merelsnest (v. Nabab de Reve).

Bron: Horses.nl/Nieuws.horse