Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard trekt zich terug, hengsten opnieuw beoordeeld

Afgelopen zaterdag 4 januari jl. vond in Ermelo de eerste bezichtiging plaats van de tuigpaardhengsten. In totaal zijn er zes tuigpaardhengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging, die plaats vindt op zaterdag 1 februari tijdens de KWPN Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch.

De Hengstenkeuringscommissie heeft als taak om het door de Fokkerijraad opgestelde en door het Algemeen Bestuur vastgestelde fokkerijbeleid uit te voeren. Onderdeel van de opdracht was om breed te selecteren en hierbij rekening te houden met inteelt en verwantschap en het selecteren van nakomelingen van jonge hengsten, waarbij in de eerste bezichtiging de afstamming alleen positief wordt meegewogen.

Niet aan de opdracht gehouden

Het Algemeen Bestuur is van mening dat de Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard zich bij de uitvoering van haar functie afgelopen zaterdag niet aan deze opdracht heeft gehouden, en heeft daarom de hengstenkeuringscommissieleden uitgenodigd voor een gesprek vandaag op het KWPN-kantoor. Op basis van dit gesprek hebben alle drie de hengstenkeuringscommissieleden – te weten Johan Hamminga, Joop van Wessel en Gert Jan Hermanussen – aangegeven zich terug te trekken als lid van de Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard.

Nieuwe beoordeling

Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens besloten om de eigenaren van alle tuigpaardhengsten die afgelopen zaterdag deel hebben genomen aan de eerste bezichtiging en toen niet zijn uitgenodigd, op vrijdag 17 januari a.s. uit te nodigen op het KWPN-centrum voor een nieuwe beoordeling. Vanaf 16.00 uur worden de hiervoor aangemelde hengsten in de Willem-Alexanderhal opnieuw beoordeeld, dit keer door een Herkeuringscommissie Tuigpaard. Belangstellenden zijn van harte welkom, en tevens zal de beoordeling te volgen zijn via de livestream.

Ook de beoordeling van de hengsten in de tweede bezichtiging tijdens de KWPN Stallion Show in Den Bosch is in handen van een Herkeuringscommissie Tuigpaard.

