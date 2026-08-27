Hengstenselectie Van Santvoort Makelaars Cup: Creedence VDL door

KWPN
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Hengstenselectie Van Santvoort Makelaars Cup: Creedence VDL door featured image
Parcourslopen voor de Van Santvoort Cup Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Tijdens de Van Santvoort Makelaars Cup is de vierjarige Creedence VDL aangemeld voor de KWPN hengstenselectie. Na zijn prestaties in de voorronde en beoordeling op exterieur is de hengst van VDL Stud door naar de tweede bezichtiging.

Door KWPN

De vierjarige Creedence VDL kwam onder Christel Kalf van start bij van vierjarigen. Na de voorronde wordt de hengst in de finale vrijdag nogmaals beoordeeld tussen leeftijdsgenoten, waarna de hengstenkeuringscommissie de beslissing maakt of de zoon van Comme il faut (uit Cirsina VDM sport-spr van Baloubet du Rouet, fokker Emma Mäentausta uit Nummela FIN) wordt aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Bron: KWPN

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