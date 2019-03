Henk Dirksen: ‘EPTM-Merries hebben stijgende lijn te pakken’

34 merries verschenen vandaag voor de jury voor de tweede beoordeling van de EPTM-test, twee merries deden examen en zeven nieuwe merries hebben hun stal ingenomen op het KWPN-centrum.

Vandaag stond de tweede beoordeling van de EPTM-merries op de agenda. 34 merries verschenen in Ermelo voor de jury bestaande uit Henk Dirksen en Nella Bijlsma. “Een aantal merries hebben de stijgende lijn te pakken. Enkele merries moeten zich nog wat meer ontwikkelen. Volgende week vrijdag staat de derde beoordeling gepland en dan beoordelen wij de merries opnieuw”, licht Henk Dirksen toe.

Examen tweeweekse EPTM-test

Twee dressuurmerries deden vanochtend examen voor de tweeweekse EPTM-test en zijn beide geslaagd met 76 punten. “Koraal W (v. Desperado) is een merrie met veel uitstraling en een sterk fundament”, aldus Henk Dirksen. De merrie kreeg een acht voor haar stap en een acht voor de houding. “De merrie liet zich fijn berijden en is met 75 punten voor het exterieur vandaag ook elite verklaard”, vervolgt Dirksen. “Hinette (v. Easy Game) viel op door de lichtvoetigheid die de merrie toonde. De merrie heeft veel souplesse in de beweging en een ruime stap.”

Aanlevering

Tevens zijn er vanmiddag zeven merries aangeleverd die van start gaan met de zevenweekse EPTM-test. “De merries hebben hun stal ingenomen op het KWPN-centrum, worden zadelmak gemaakt en worden vervolgens doorgetraind door de stalruiters”, besluit Dirksen.



Bron: Horses.nl/KWPN