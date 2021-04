Henk Dirksen nieuwe inspecteur KWPN Limburg

Met ingang van 1 april 2021 is Henk Dirksen benoemd tot inspecteur van de KWPN regio Limburg. Landelijk is er invulling gegeven aan een geheel vernieuwde indeling van de regio-inspecteurs.

Buiten een regio-inspecteur heeft elke regio ook een rechtstreeks contactpersoon binnen de afdeling inspectie. Henk Dirksen is voor de regio Limburg zowel de inspecteur als de contactpersoon. “Henk zal in principe ook op de algemene voor- óf najaar vergadering aanwezig zijn. Een pluspunt is dat Henk ook taken voor de fokrichting dressuur kan verzorgen”, aldus KWPN Limburg.

Bron: KWPN