Henk Hammers niet langer trainingsleider op KWPN Centrum, Koos Naber opvolger

Henk Hammers was meer dan tien jaar trainingsleider en bedrijfsleider op het KWPN Centrum. Daar komt nu per direct een eind aan. Naar verluidt heeft een verschil van inzicht over trainingsmethoden geleid tot het scheiden van de wegen van het KWPN en Hammers. Koos Naber volgt Hammers voorlopig (voor het lopende EPTM-onderzoek) op.

Het KWPN schrijft zelf in een persbericht: “Henk Hammers verlaat in goed overleg het KWPN, na meer dan tien jaar als trainingsleider aan het KWPN verbonden te zijn geweest. Het KWPN bedankt Hammers voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.”

Naber per 1 juli interim aangesteld

Het KWPN stelt per 1 juli 2023 (aanstaande zaterdag dus) Koos Naber tijdelijk aan als trainingsleider voor de lopende EPTM-test. Het KWPN zegt over Naber: “Koos Naber heeft ruime ervaring als trainingsleider. Vanaf 2003 was hij meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor de EPTM-merries in Exloo en Sleen. In die periode maakte de jongepaardenspecialist twee grote veranderingen mee: de specialisatie en de verandering van de vijf- naar de zevenweekse test. Met het vertrek van de merrietesten naar Ermelo stopte Koos als trainingsleider. Vanaf 2015 was Naber gedurende acht jaar betrokken bij het Centrale Onderzoek van de Friese hengsten.”

En verder: “Thuis in het Drentse Holsloot runt Koos, samen met zijn partner Ina Beuving en zoon Sander, een trainingsstal, waar hij zich gespecialiseerd heeft in het africhten van jonge paarden. In zijn rol als KWPN-trainingsleider wordt Naber tijdens de komende aanlegtest verantwoordelijk voor de training van de EPTM-merries. Na afloop van deze test wordt er geëvalueerd, met als doel om richting de najaarstesten een structurele invulling te vinden.”

Bron: Horses.nl/KWPN