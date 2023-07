Herbeoordelingskeuring brengt drie merries verhoging exterieurpunten

Zeven merries verschenen voor het oog van het voltallige inspectieteam tijdens de herbeoordelingskeuring in Ermelo. Twee van hen mochten direct het sterpredicaat in ontvangst nemen, een derde merrie wordt ster zodra ze de vereiste sportklassering heeft.

“De wijze van beoordelen van het spronggewricht is recent aangepast”, licht senior inspecteur Floor Dröge toe. “In het lopende keuringsseizoen beoordelen we de paarden al volgens deze nieuwe zienswijze. De merries die we vandaag voor ogen kregen, kwamen in het verleden vanwege hun spronggewricht niet in aanmerking voor de nodige exterieurpunten. In deze laagdrempelige setting was er ruimte voor onderling overleg en hadden we de ruimte om onze bevindingen met de eigenaren te delen. We hebben goed uit kunnen leggen waarom bepaalde gevallen wel verhoging van de exterieurpunten betekenden en waarom dat in een ander geval niet gebeurt. Richting de toekomst is dit voor het complete inspectieteam een goed afstemmingsmoment.”

Drie keer verhoging exterieurpunten

Voor Hailey B (Bon Bravour uit Oronia elite pref prest sport-dres PROK van Jazz, fokker J.A. van Boven uit Sint-Michielsgestel, ger. P.T.E.M. van Peufflik – van Boven uit Sint-Michielsgestel) en Landera (Guardian S uit Zendra G ster EPTM-dres van Rousseau, f/g dhr. Jansen uit Luyksgestel) betekent dit dat zij het sterpredicaat in ontvangst mochten nemen. De Z1-geklasseerde Jaza LS (Estoril uit Tresor van Jazz, fokker A. Maassen uit Maasbree), geregistreerd bij L. Hoek uit Vlaardingen, ontvangt het sterpredicaat zodra ze een winstpunt in het Z2 heeft.

Herbeoordeling merries met afwijkend spronggewricht

De afgelopen jaren is er in het veld geregeld discussie geweest omtrent het beoordelen en waarderen van afwijkingen betreffende de bouw en afwerking van het achterbeen, met name het spronggewricht. Vanuit de afdeling Inspectie zijn er gesprekken gevoerd met praktijkmensen en veterinairs. Van daaruit is het inzicht ontstaan om een kleine aanpassing door te voeren op de eerdere manier van beoordelen.

Bron: KWPN