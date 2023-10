Herkansing onder het zadel: Potencion en Jaguar U.S. door

Zes hengsten werden vanmorgen voorgesteld op de herkansing onder het zadel (c.q. eerste zadelpresentatie voor vrijwillige deelnemers) voor het KWPN Najaarsonderzoek 2023, twee daarvan kregen een uitnodiging voor de volgende presentatie. De reeds NRPS goedgekeurde (Fort) Potencion (v. For Ferrero) en de nog niet eerder aangeboden Jaguar U.S. (Jovian x Grey Flanell x moeder Total U.S.) mogen een ronde verder.

De vorig jaar in de eerste bezichtiging gestrande Potencion (For Ferrero x Ferdeaux x Jazz, fokkers: P.M. Willems en W.P. Willems) van Stal van de Sande en H.P.M.L. Verspaardonk-Van Zon is aansprekend en liet zich goed zien in beweging. De door Gestüt Lewitz gefokte Jaguar U.S. van Paul Schockemöhle en Joop van Uytert is goed ontwikkeld en liet zich vooral goed zien in draf.

De rest – de tweede bezichtigingshengsten Paddock Wood Turfhorst (v. Desperado) en Play Boy (v. Deparon), de in Mecklenburg goedgekeurde Lamborghini U.S. (Lord Europe x moeder Total US) en President (v. Vitalis) – werd afgewezen.

Drie zadelpresentaties

Vanaf vorig jaar hebben de dressuurhengsten die voorrijdmomenten, waarvan de laatste een selectiemoment is. De hengsten hebben de verplichting om zich drie keer te laten zien, tenzij er in overleg met de commissie en met een geldige reden wordt afgemeld, en beeldmateriaal getoond kan worden.

Data:

18 oktober: Eerste zadelpresentatie en herkansing dressuurhengsten

30 oktober: Eerste zadelpresentatie Gelderse hengsten

8 november: Eerste zadelpresentatie en herkansing springhengsten

8 november: Tweede zadelpresentatie dressuurhengsten

13 november: Tweede zadelpresentatie Gelderse hengsten en aanlevering

20 november: Laatste zadelpresentatie dressuur- en springhengsten en aanlevering

11 december: Eindpresentatie

Bron: Horses.nl