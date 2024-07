Herma en Jaap Muilwijk Fokkers van het Jaar 2024 regio Zuid-Holland

Herma en Jaap Muilwijk uit Groot-Ammers werden benoemd tot Fokker van het Jaar 2024 van de regio Zuid-Holland. Dit duo heeft een aanzienlijk aantal opvallende sportpaarden gefokt en toont een duidelijke veelzijdigheid in hun fokkerij.

Een greep uit hun successen: tijdens de laatste Hengstenkeuring werd hun fokproduct Renoir (v. Le Formidable) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Tijdens de huldiging in Heerjansdam presenteerde de stalruiter van Glock Horse Performance Center, Ruben Mengual Reig, hun aankoop Personality (v. Fürst Dior). Ook Penny Lane (v. Totilas), die met Daniëlle Houtvast in het zadel is geselecteerd voor de halve finale van de Pavo Cup, verscheen in de ring. De merrie Made by Manno (v. Manno) was eveneens aanwezig tijdens de presentatie, waarbij Kees Muilwijk een rondje reed met deze prachtige aangespannen merrie.

Gelders paard van het jaar

De hengst Atze, die onlangs werd uitgeroepen tot Gelders Paard van het Jaar, komt eveneens uit de stal van de familie Van Muilwijk. De veelzijdigheid van hun fokkerij valt duidelijk op. Herma verklaarde: “We hadden er niet echt op gerekend, hoewel ik sinds gisteren wel argwaan had omdat Annika zo aandrong dat we zouden komen. Anders was ik misschien wel thuisgebleven vanwege de slechte weersvoorspellingen. Normaal zijn we altijd wel met een merrie of veulen op de keuring, maar dit seizoen hadden we te maken met tegenslagen in de fokkerij en konden we de moed niet opbrengen. Fokken is niet altijd leuk, maar hopelijk doen we volgend jaar weer mee. De paarden brengen ons ook veel vreugde, bijvoorbeeld wanneer Edward Gal onverwachts voor je deur staat om een veulen te kopen. Het is heel bijzonder dat Stal Glock de moeite neemt om het inmiddels volwassen veulen hier vandaag te laten zien. Een andere verrassing was dat al onze kinderen aanwezig waren. Net toen we gehuldigd werden, dacht ik: ‘jammer dat ze er niet bij zijn’, en toen kwamen ze de ring inlopen!”

