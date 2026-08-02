Herman van der Scheer uitgeroepen tot Fokker van het Jaar van Regio Oost

Ieder jaar worden er fokkers van het jaar verkozen in de regio’s, zo ook in Oost (Flevoland, Overijssel en Gelderland). Op de fokkerijdag in Ermelo viel de eer in de springrichting ten deel aan Herman van der Scheer.

KWPN Door

Vincent Wouters nam het woord tijdens de huldiging van Herman van der Scheer. “De springpaardenfokker van het jaar 2026 is een paardenman in hart en nieren. Op jonge leeftijd was hij al actief in de sport en reed hij bij de Deltaruiters, samen met andere succesvolle paardenmannen als Gertjan van Olst en Mense Toering.”

Opfokker en fokker

Samen met zijn te vroeg overleden vriend Cas Koers richtte Herman van der Scheer zich jarenlang met veel succes op het scouten en voorstellen van jonge hengsten voor de hengstenkeuring. Ook met onder meer Benny Wezenberg en Egbert Schep was hij een vaste inzender op de hengstenkeuringen. Zo kreeg hij heel wat hengsten goedgekeurd bij het KWPN, waaronder Kenwood, Zeno, Esteban, Zélote VDL, Nijinski, Homme d’Amour, de later erkende Grand Prix-hengst Aristoteles V en de uit eigen fokkerij komende hengsten Cosmos en Innocent. Deze laatstgenoemde Zambesi-zoon had Herman samen met collega-hengstenopfokker Egbert Schep, en komt uit een stam die deze fokker begon met de Lucky Boy xx-dochter Oludine. Deze stam is uitgegroeid tot zijn belangrijkste stam.

In de loop der jaren heeft Herman meerdere stammen ingezet voor zijn fokkerij en heeft hij ook bewezen goed met de tijd mee te gaan. In zowel de aanlegtesten, op de keuringen als in de sport hebben zijn fokproducten al goed gepresteerd. Zo fokte Herman onder meer de 1.50/1.60m-paarden Vechta, Grieg S, Ivaludine S, Kariludine S, Insigne S en zelfs het Olympische springpaard Valinski S van Matt Williams.

Meerdere fronten

Reden genoeg om de titel Fokker van het jaar als een oeuvreprijs toe te kennen aan Herman van der Scheer dit jaar. Bij de huldiging waren twee merries met veulens van Herman aanwezig, waaronder NMK-merrie Meggidonia S, die van zowel vaders- als moederszijde uit de eigen fokkerij komt want zij is een dochter van de KWPN-gekeurde hengst Innocent. De tweede merrie was de For Pleasure-elitemerrie Lelie Ludine S. Op meerdere fronten heeft Herman van der Scheer zijn kennis en kunde weten in te zetten om tot mooie successen te komen in de sport en fokkerij. Daarom komt deze titel hem toe.

Bron: KWPN