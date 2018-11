Hermès eerste winnaar Anemone Horsetrucks Hengstencompetitie

Hermès beet vanavond het spits af in de Anemone Horsetrucks Hengstencompetitie en liet zijn koppositie niet meer varen. Met 87 punten overtuigde de Easy Game-zoon met Dinja van Liere in het zadel de jury. Glock's Trafalgar gereden door Riccardo Sanavio mocht als tweede opstellen in de prijsuitreiking.

Dinja van Liere moest vol aan de bak in de klasse Z/ZZ-licht. Als eerste startte ze de bronzen medaille winnaar op het WK jonge paarden in Ermelo deze zomer, Hermès. De jury was zeer te spreken over de hengst die met veel allure door de baan liep en kende dan ook 87 punten toe. Daarna moest Van Liere snel omzadelen om drie combinaties later alweer in de baan te verschijnen met Geniaal (v. Vivaldi) in de klasse ZZ-Licht. Ook deze hengst werd geroemd om zijn draf en galop met veel allure. Wel had de jury bestaande uit Gert van den Hoorn en Mariëtte Sanders iets kritiek op de appuyementen in draf en galop. De Vivaldi-zoon zou nog iets meer gelijkmatig lenig zijn op beide handen. Ook deze hengst behaalde een mooi puntentotaal van 83 punten.

Trafalgar tweede

Onder Glock-ruiter Riccardo Sanavio liep Glock’s Trafalgar, die in eigendom is van Edward Gal, naar een tweede plaats. De zwarte hengst liep een mooie constante verrichting dat werd beloond met 84 punten.

Op de voet gevolgd achter Trafalgar en Geniaal volgde Hitmaker. De Wynton-zoon gereden door Jennifer Sekrève kreeg voor zijn presentatie 82 punten. Het klassementen werd afgesloten door Hennessy met Remy Bastings in het zadel met 78 punten.

Bron: Horses.nl