Hermès en Everdale leveren keuringskampioenen in Zeeland

De laatste kampioenstitels van de dag werden op de Centrale Keuring in Nisse uitgereikt aan twee dressuurmerries. In de rubriek voor driejarige merries ging de zege naar Odin-Tina (v.Hermès). Zij is een halfzus van verschillende internationale sportpaarden, waaronder Cerano-Gold (v.Serano Gold).

Odin-Tina

De interessant gefokte Hermès-dochter Odin-Tina (uit Ratina L ster pref prest PROK van Lancelot). De merrie werd gefokt door Hanneke van de Goor en is in eigendom van Marieke Rentmeester uit Ovezande. “Deze merrie is zeer royaal ontwikkeld en heeft een heel goed gevormde voorhand. De hals is sterk bespierd, net als de lendenpartij. Daarbij beschikt ze over een goede croupevorm. Vandaag waardeerde ze zich vooral in de tweede ronde op met een goede balans en goede houding.”

Layla

Drie van de vier aangeboden 4 t/m 7-jarige merries werden elite of voorlopig keur. Verschillende van hen hadden al een aanlegtest gelopen of zijn al actief in de sport, waaronder kampioene Layla (Everdale uit Gloria elite sport-dres IBOP-dres D-OC van Jazz) van fokkers Erika en Bram Bolluijt en mede-geregistreerde Robert-Jan de Visser. Zij slaagde voor de IBOP en loopt op Z1-niveau in de sport. “Dit is een hele aansprekende, rijtypische merrie met een goed gevormde voorhand”, licht Henk Dirksen toe. “Ze beschikt over veel merrieopdruk en een correct en hard gesteld fundament. In beweging zien we een goede beentechniek en veel souplesse.”

