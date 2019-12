Hermès, Geniaal en Foundation naar VHO Trofee

Woensdagavond stond het in Ermelo niet alleen in het teken van de KWPN Hengstencompetitie dressuur, maar ook van de selectie voor de VHO Trofee. Daarin zouden de beste drie combinaties of alle hengsten die boven de 69% een startplaats voor Den Bosch in de wacht slepen. Na de selectie zijn dat Hermès (Easy Game x Flemmingh), Geniaal (Vivaldi x Biotop) en Foundation (United x Jazz) geworden.

De zevenjarige Hermès en zijn één jaar oudere stalgenoot Geniaal deden onder Dinja van Liere al de nodige ervaring op in de Lichte Tour en liepen in Ermelo heel geroutineerd door de ring. Geniaal zag op de korte zijde bij C wat spoken wat tot twee storingen leidde, maar de hengst imponeerde met zijn fraaie voorkomen en kwaliteit en tikte toch nog bijna de 70% aan.

Brouwer naar Den Bosch

De top drie werd compleet gemaakt door Kirsten Brouwer en Foundation. Nadat onlangs bekend werd dat het KWPN een selectie voor de VHO Trofee introduceerde, debuteerde de combinatie afgelopen weekend in de Lichte Tour. Nu kwam het duo tot een score van 68,68% en stelde daarmee een startplaats voor Den Bosch veilig. Marlou de Ruyter eindigde met Feel Good (Contango x OO Seven) net buiten de top drie.

Pech voor Veeze en Ferguson

De voorstelling van Bart Veeze en Ferguson (Floriscount x Lauries Crusador xx) kende een jammerlijk einde. In de laatste lijn van een met lef gereden proef, klonk de bel. De juryleden constateerden bloed bij de achtjarige hengst en uitsluiting volgde.

