Hersentumor geconstateerd bij KWPN-bestuurslid Minne Hovenga

Kortgeleden is bij Minne Hovenga, Algemeen Bestuurslid van het KWPN, een hersentumor geconstateerd. Hiervoor is Hovenga een intensief behandeltraject ingegaan. Hans van der Louw neemt tijdelijk de rol van voorzitter Fokkerijraad Rijpaard over en de resterende werkzaamheden zullen door de overige bestuursleden overgenomen worden.

Het Algemeen Bestuur KWPN bestaat uit Andries van Daalen (voorzitter), Minne Hovenga (vicevoorzitter), René van Klooster, Berlinde Middelbrink (penningmeester/secretaris) en Egbert Schep.

Het stamboek meldt dat contact met Minne Hovenga mogelijk is via zijn echtgenote Esther. Zij is bereikbaar via e-mail: [email protected]

Bron: KWPN