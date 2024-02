Het KWPN komt met vernieuwde Prok-vereisten

In de zomer van 2023 werd de PROK-vereiste weer ingevoerd binnen het hengstenselectietraject. Tegelijkertijd stelde het Algemeen Bestuur een Veterinaire Adviescommissie samen om de huidige PROK-eis te herijken. Deze groep van gerenommeerde dierenartsen en radiologen heeft een aantal adviezen geformuleerd die het Algemeen Bestuur heeft overgenomen.

De belangrijkste doelstelling van het KWPN is om paarden te fokken die op het hoogste niveau in de sport kunnen presteren. Het waarborgen van de juiste selectie op gezondheidskenmerken is van belang om het onderscheidend vermogen als stamboek te waarborgen. Om die reden moeten ook de gekeurde hengsten zelf voldoende gezond zijn, zodat fokkers betere keuzes kunnen maken en duurzamere paarden kunnen fokken.

Herijking en nevenbevindingen

De herijking van de beoordeling van de röntgenbeelden heeft geleid tot een aantal aanpassingen die als doel hebben om betere afstemming te krijgen tussen de beoordeling van de röntgenopnamen van de PROK- en de sportkeuring. Eén van de aanpassingen is de uitbreiding van het aantal benodigde röntgenbeelden, waarbij er vier extra opnames (twee van de kogels, twee van de knieën) worden gemaakt. Nevenbevindingen met een bewezen klinische relevantie worden meegenomen in de beoordeling voor het toekennen van het PROK-predicaat.

Inwegen genoomfokwaarden

De Veterinaire Adviescommissie adviseert om in het geval van een klasse B of C in de sprong (sagittale tibiakam klasse B-C, laterale rolkam talus klasse B) en een klasse B in de knie (laterale rolkam femur) de genoomfokwaarde OC mee te nemen. Indien de genoomfokwaarde OC 100 punten of hoger is, kan een hengst worden geaccepteerd voor het verrichtingsonderzoek. Deze beslissing is gebaseerd op de toevoeging van genetische informatie die wordt vertegenwoordigd door de genoomfokwaarde voor osteochondrose. Door de röntgenbeelden samen te laten gaan met de genoomfokwaarde OC versterken de twee meetinstrumenten elkaar.

Verplaatsing datum röntgenopnames

Op dit moment kunnen merries en hengsten worden geröntgend voor PROK vanaf 1 april in het jaar dat zij twee worden. Deze datum wordt voor de hengsten verplaatst naar 1 september, wat betekent dat tweejarige hengsten vijf maanden later geröntgend worden. De Veterinaire Adviescommissie geeft aan dat het genetische herstelvermogen tussen april en september nog van invloed kan zijn op de röntgenstatus. Maar ook andere onderdelen van het skelet zijn onderhevig aan verandering in deze jonge ontwikkelingsfase van het paard. Bovendien is het van essentieel belang om actuele röntgenbeelden te hebben tijdens het hengstenselectieproces. Voor merries geldt een andere regeling: van 1 april tot 1 september 2024 is er de mogelijkheid om het PROK-onderzoek aan te vragen onder de reguliere voorwaarden. Vanaf 1 september 2024 gelden ook voor merries de nieuwe – hierboven beschreven – voorwaarden.

Röntgenen van rug en hals

De Veterinaire Adviescommissie stelt voor om een uitgebreid onderzoek te initiëren om de relatie tussen de aanwezigheid van kissing spines en klinische symptomen nauwkeurig te onderzoeken. Het verzamelen van data wordt beschouwd als de belangrijkste opdracht. Kissing spines worden beoordeeld volgens het onderzoek van Zimmerman, Dyson en Murray, waarbij röntgenfoto’s van de rug worden geclassificeerd op een schaal van 1 tot en met 7. Voor hengstenselectie worden klasse 6 en 7 niet langer geaccepteerd. Voor merries geldt dat een beoordeling van rug- en halsfoto’s kan worden aangevraagd, maar dat dit nog buiten de normering voor het verkrijgen van een PROK-predicaat valt.

Bron: KWPN