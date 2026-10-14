Het najaarsonderzoek lijkt een handvol betere dressuurhengsten te verwachten

Het KWPN Najaarsonderzoek 2026 lijkt een paar betere dressuurhengsten te verwachten, en dat waren niet per sé de toppers van de keuring. 36 aangewezen hengsten en vier nog niet aangewezen hengsten werden vandaag gepresenteerd op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring (één hengst bleef afwezig).
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Helmink U.S. Star Rick Top Foto: (v. Kwahu)
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VDL Jovian) Foto: (v. Rick Helmink Saverino
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ook: Lees
https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/kwpn-zadelkeuring-dodge-viper-l-en-tiger-woods-usb-aangewezen/
Paardenkrant. zadelpresentatie in alles over de de volgende Lees eerste week woensdag
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