Het najaarsonderzoek lijkt een handvol betere dressuurhengsten te verwachten

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Het najaarsonderzoek lijkt een handvol betere dressuurhengsten te verwachten featured image
Toronto (Bonds x Jazz) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Het KWPN Najaarsonderzoek 2026 lijkt een paar betere dressuurhengsten te verwachten, en dat waren niet per sé de toppers van de keuring. 36 aangewezen hengsten en vier nog niet aangewezen hengsten werden vandaag gepresenteerd op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring (één hengst bleef afwezig).


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