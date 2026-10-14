Het najaarsonderzoek lijkt een handvol betere dressuurhengsten te verwachten

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VDL Jovian) Foto: (v. Rick Helmink Saverino

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ook: Lees

https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/kwpn-zadelkeuring-dodge-viper-l-en-tiger-woods-usb-aangewezen/

Paardenkrant. zadelpresentatie in alles over de de volgende Lees eerste week woensdag