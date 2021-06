Highway M TN-nakomeling N-Newia ontvangt uitnodiging NMK

Vandaag ontving N-Newia een uitnodiging voor de NMK op de stamboekkeuring van het KWPN in Luttenberg. Van de zeven driejarige springmerries werden er vijf ster. Bij de dressuurpaarden waren het er twee van de acht. Fotografe Jacquelien van Tartwijk heeft foto's gemaakt tijdens de keuring. Bekijk ze hieronder.

De door Wim van ’t Hul gefokte KWPN’er N-Newia (Highway M TN x Bruggraaf) kreeg een score van 80/85. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie, met een mooie voorhand en ze straalt op stand al veel macht uit. Ze heeft een actieve draf, en ze galoppeert en springt met veel afdruk. Ze springt telkens goed naar boven, toont heel veel vermogen en was aan de frisse kant wat iets ten koste ging van het lichaamsgebruik. Voor haar vermogen hebben we haar zelfs 90 punten kunnen geven”, verteld inspecteur Henk Dirksen. N-Newia werd ook voorlopig keur.

N-Newia (Highway M TN x Burggraaf) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Noa-Lenthe

De door Ernst en Patricia Vreeswijk-Brinkman gefokte merrie Noa-Lenthe (Ibolensky x Ukato) werd met 70/80 ster verklaard. Hiermee werd ook zij, net zoals N-Newia, voorlopig keur. “Ze springt met goede reflexen, springt heel goed naar boven, lijkt voorzichtig en behoudt goed het overzicht. Daarbij beschikt ze ook over atletisch vermogen,” aldus de inspecteur.

Noa-Lenthe (Ibolensky x Ukato) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Honora

De sport-spr merrie Honora (Eldorado van de Zeshoek x Corleone) van B.G. van der Beeke en J.H. Diepman behaalde 80 punten voor exterieur. Hiermee is de merrie opgenomen in het stamboek en ster en keur verklaard.

Honora (Eldorado van de Zeshoek TN x Corleone) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Manga ENL

De door Viola Belksma gefokte vierjarige dressuurmerrie Manga ENL (Firestone x Special D) kreeg de hoogste punten. “Dit is een goed ontwikkelde, voldoende langgelijnde merrie met een goede voorhand en sterk lichaam. Ze beweegt met veel afdruk en toonde zeker in de draf een goed gebruik van het achterbeen en goede houding en balans.” Met 85 punten voor de draf werd de merrie ster en voorlopig keur verklaard.

Manga ENL (Firestone x Special D) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: Horses.nl/KWPN