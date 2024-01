Highway TN verkozen tot Springpaard van het Jaar

In de verkiezing van het KWPN tot 'Paard van het Jaar 2023' waren drie springpaarden genomineerd. Na het tellen van de stemmen gaat deze eervolle titel naar Highway TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellanno Z). Daarmee mag de onder Willem Greve uiterst succesvolle hengst na diverse GP-overwinningen een nieuwe titel aan zijn palmares toevoegen: Jumping Horse of the Year 2023. Op donderdagavond 1 februari wordt de hengst van Team Nijhof op de KWPN Hengstenkeuring in het zonnetje gezet.

De Eldorado van de Zeshoek-zoon neemt daarmee het stokje over van zijn stalgenoot Grandorado TN N.O.P., de andere Grand Prix-crack van Willem Greve die vorig jaar werd gehuldigd als Showjumping Horse of the Year.

Apetrots

Onder Willem Greve heeft Highway TN (uit Zelana V reg.A PROK van Chellano Z, fokker P. Verdellen Paarden Fok & Opfok uit Horst) vorig jaar laten zien tot de beste springpaarden te horen. Zo won hij op de valreep van 2022 in Mechelen zijn allereerste 5* Grote Prijs, een halfjaar later was er de overwinning in de 5* Grote Prijs van CHIO Rotterdam, gevolgd door een tweede plaats in de 5* Grote Prijs van Falsterbo en in de 4* Grote Prijzen van Valkenswaard en Maastricht. Ook maakte de hengst zijn internationaal kampioenschapsdebuut en eindigde op de tiende plaats op het Europees kampioenschap in Milaan. Het beste Nederlandse resultaat. Willem Greve was na afloop van het EK lovend over Highway TN. “Ik ben apetrots op Highway TN. Dit was zijn eerste grote kampioenschap. De manier waarop hij alle dagen gesprongen heeft was geweldig.”

Huldiging

Speciaal voor de fokkers komt Highway TN op donderdagavond 1 februari naar de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Op deze avond staan onder andere ook de finales van de Blom Hengstencompetitie Springen, een presentatie van de nieuwste jaargang goedgekeurde springhengsten en de huldiging van de nieuwe predicaathengsten op het programma. De details over het programma worden de komende weken bekend gemaakt.

Bron: KWPN