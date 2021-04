De vierjarige Hilburry Z (Heart Touch x Cassini II, fokker W. van Hoof, Biest Houtakker) van Y. Copal uit Biest Houtakker is op maandagochtend via de herkansing aangewezen voor het KWPN Verrichtingsonderzoek. De Zangersheide-gefokte hengst bleef in januari 2020 staan in de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring.