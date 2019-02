HK-commissie: ‘Desperado x Jazz is correct’

Bij cat.nr 350 (Desperado x Jazz) was vanaf de tribune een verdikking waar te nemen aan het spronggewricht van het rechterachterbeen. De hengstenkeuringscommissie laat weten dat er niets mis is met de correctheid van het achterbeen van deze hengst, maar dat hij een verwonding heeft opgelopen. "De hengst heeft zich verwond aan de binnenkant van het rechterachterbeen en daar is een zwelling ontstaan. Die verdikking heeft niets te maken met de correctheid van de hengst", meldt senior-inspecteur Wim Versteeg.

“Alle dressuurpaarden zijn in Ermelo beoordeeld op de correctheid en vandaag heeft de inspectie er ook nog een keer naar gekeken. Er is niets aan de hand met deze hengst”, aldus Versteeg.

Extra uitleg

Commissievoorzitter Bert Rutten geeft ook nog wat extra uitleg over bepaalde beslissingen. Zo kreeg cat.nr 540 Sir Donnerhall x Tuschinski), die zich overtuigender liet zien dan bepaalde andere hengsten, geen ticket voor de derde bezichtiging omdat de bloedopbouw bij de tweede en derde moeder (Elcaro x Pion) volgens de commissie moderner moest. Daarover werd bij cat.nr 539, die met Hemmingway, Zuidhorn en Eros ook niet bepaald een moderne bloedopbouw heeft, niet gerept. Ook cat.nr 583 (Desperado x Ehrentusch x Zevenster x Onyx) heeft geen modern bloed aan moederszijde. “De twee andere hengsten hebben veel sport in de moederlijn en zijn daarom wel doorverwezen. Dat is het fokdoel en daarom willen we die hengsten testen.”

Sport in de moederlijn

Sport in de moederlijn is duidelijk meer aanwezig dan andere jaren bij de dressuurhengsten. “Daar zijn we heel blij mee”, zegt Rutten over de collectie voor Ermelo na de eerste dag.

Bron: Horses.nl