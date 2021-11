HK-commissie springen wordt uitgebreid met aspirant-lid: Michel Priemis

Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft besloten om een pilot te starten waarin een aspirant lid aan een hengstenkeuringscommissie, in het kader van opleiding en informatiedeling, wordt toegevoegd. Michel Priemis zal deze taak binnen de Hengstenkeuringscommissie Springen op zich nemen en start tijdens de eerste bezichtiging in december 2021.

“Michel Priemis is woonachtig in Witharen en heeft twintig jaar ervaring in de sport en fokkerij. Toen hij 21 jaar oud was is hij gestart met zijn eigen paardenbedrijf, waar de focus ligt op het opleiden van jonge springpaarden. De laatste jaren is het bedrijf uitgebreid door ook diensten aan klanten aan te bieden met betrekking tot zadelmak maken, paarden voor eigenaren op concoursen uit te brengen en indien gevraagd ter verkoop aan te bieden. Hij fokt circa vijf springveulens per jaar die hij ook op zijn bedrijf opfokt”. schrijft het KWPN over het nieuwe aspirant-hengstenkeuringscommissielid.

Positieve bijdrage

Priemis vertelt over zijn nieuwe uitdaging: “De sport en fokkerij zijn met elkaar verweven en mijn interesse ligt op beide vlakken. Toen mij de gelegenheid geboden werd om aan deze pilot deel te nemen hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik verwacht dat ik met mijn ervaring met jonge springpaarden, een positieve bijdrage kan leveren aan het selectieproces.”

Bron: KWPN