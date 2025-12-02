HK KWPN: 405 hengsten naar eerste bezichtiging, catalogus online

Voor de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring zijn 405 hengsten aangemeld. Het gaat om 235 dressuurhengsten, 163 springhengsten en zeven Gelderse hengsten. De eerste bezichtiging begint op 9 december en de catalogus is nu online te bekijken.

Ellen Liem Door

De eerste bezichtiging vind plaats van 9 tot en met 17 december op het KWPN-centrum in Ermelo. De best beoordeelde hengsten worden doorverwezen naar de tweede bezichtiging, die plaatsvindt op de KWPN Hengstenkeuring van 28 tot en met 31 januari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Kalender

Op de eerste bezichtiging zijn als eerste de dressuurhengsten aan de beurt. Zij openen van 9 tot en met 13 december het programma, waarna de springhengsten van 15 tot en met 17 december in de baan verschijnen. Op 11 december is het de beurt aan de Gelderse hengsten. De nakeuring vindt plaats op 23 december.

Catalogus

Bron: KWPN